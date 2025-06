Ουαλός υποστηρικτής έπεσε από την κερκίδα και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο κατά την διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με το Βέλγιο.

Φίλαθλος των Ουαλών βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετα από πτώση απο το πάνω διάζωμα του «King Baudoin Stadium». Το περιστατικό σημεώθηκε κατά την διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με το Βελγιο (9/6) για τα προκριματικά του Μουντιάλ το 2026.

Μετά το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων, ξέσπασαν πανηγυρισμοί στο σημείο με αποτέλεσμα ο ίδιος να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από τις κερκίδες. Οι διασώστες έφθασαν άμεσα και του παρήσχησαν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο μετά από 15 λεπτά κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η Ουαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε έστειλε τις ευχές της στον τραυματία φίλαθλο και στην οικογένειά του για γρήγορη ανάρρωση.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Incredible game but Heysel proving once again it’s not fit for purpose with another serious incident. Thoughts are with the Welsh fan who fell off the top tier into the lower tier for the third goal. Horrendous to witness. pic.twitter.com/znLGM8dwx2