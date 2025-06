Το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη του Κυπέλλου Πρωταθλητριών CONCACAF κατέληξε στα χέρια του Νόα Άλεν της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Νόα Άλεν έλαβε την πρώτη του διάκριση με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι στο Κύπελλο Πρωταθλητριών CONCACAF, με τον 21χρονο οπισθοφύλακα να αναδεικνύεται καλύτερος νέος παίκτης του θεσμού.

Η διοργανώτρια αρχή εξήρε τον Έλληνα διεθνή τόσο για το ταλέντο του όσο και για τις ηγετικές του ικανότητες και αποφάσισε να του απονείμει το βραβείο παρά το ότι η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν κατάφερε να διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό. Εκεί βρέθηκε η Κρουζ Αζούλ του Γιώργου Γιακουμάκη, που αναδείχθηκε τελικά πρωταθλήτρια.

Ο Νόα Άλεν τη φετινή σεζόν με την Ίντερ Μαϊάμι μετρά 23 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με ένα γκολ και μία ασίστ, την πρώτη για την ομάδα του στο MLS τη φετινή σεζόν.

Youth, talent, and leadership — Noah Allen from Inter Miami takes home the Best Young Player award 🏆



Presented by @aramco pic.twitter.com/L4EgNmgWAu