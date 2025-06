Ατσέρμπι κατά Σπαλέτι στην εθνική Ιταλίας: «Απαιτώ σεβασμό, δε θα μείνω εκεί που είμαι ανεπιθύμητος»

Ο Φραντσέσκο Ατσέρμπι έθεσε εαυτόν εκτός εθνικής Ιταλίας, κάνοντας λόγο για «έλλειψη σεβασμού» και αφήνοντας αιχμές για τον ομοσπονδιακό προπονητή, Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Με μια «αιχμηρή» δήλωση στα social media, ο Φραντσέσκο Ατσέρμπι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική Ιταλίας, λίγες μέρες πριν την έναρξη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο 37χρονος στόπερ της Ίντερ, που αγωνίστηκε ως βασικός στον χαμένο τελικό του Champions League με 5-0 απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, τόνισε στην ανάρτησή του πως «οι κατάλληλες συνθήκες για να συνεχίσω στην Εθνική δεν υπάρχουν», ενώ έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού από την τεχνική ηγεσία. «Απαιτώ σεβασμό και δε θα μείνω κάπου όπου είμαι ανεπιθύμητος», είπε χαρακτηριστικά ο 37χρονος οπισθοφύλακας.

Παρότι είχε μείνει εκτός από τον Νοέμβριο του 2023, οι εμφανίσεις του στο φινάλε της σεζόν και το γκολ του στον ημιτελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με την Μπαρτσελόνα τον επανέφεραν στα πλάνα του Λουτσιάνο Σπαλέτι. Ομοσπονδιακός τεχνικός προηγουμένως είχε σχολιάσει σε συνέντευξη Τύπου πως «ο Ατσέρμπι είναι ένας παίκτης με αξία, τον κάλεσα και το πρωί μου απάντησε μέσω μηνύματος ότι δε θα έρθει».

Ο Ιταλός κόουτς δε θέλησε να δώσει συνέχεια στο θέμα, αναφερόμενος παράλληλα στα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε ο παίκτης, ο Ατσέρμπι όμως επέλεξε να κάνει ξεκάθαρη τη θέση του μέσω των social media.

Η ξαφνική αποχώρηση του Ατσέρμπι, φέρνει νέες εντάσεις σε μια ήδη δύσκολη περίοδο για τη Σκουάντρα Ατζούρα. Η απόφαση του Ατσέρμπι να μείνει εκτός εθνικής είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, ιδιαίτερα για τον τρόπο που αποφάσισε να το ανακοινώσει. Τα ιταλικά μέσα «κατακεραυνώνουν» τον παίκτη της Ίντερ, ο οποίος θα απουσιάσει από τα ερχόμενα ματς των Ατζούρι απέναντι σε Νορβηγία και Μολδαβία.

#Italia, #Spalletti sulla mancata risposta alla convocazione di #Acerbi: "Non è per una questione fisica. Ha ripensato a ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo" 👉https://t.co/hSToSB0xaA pic.twitter.com/VOFgPgmgoV