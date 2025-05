Το επενδυτικό fund των 49ers Enterprisers από τις ΗΠΑ ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα την εξαγορά της Ρέιντζερς.

Οι Αμερικάνοι επιχειρηματίες συνεχίζουν τον χορό εκατομμυρίων τους στο βρετανικό ποδόσφαιρο. Η Ρέιντζερς έγινε η τελευταία ομάδα που περνάει σε αμερικανική εποχή, αφού οι 49ers Enterprisers ολοκλήρωσαν επίσημα την εξαγορά του 51% των μετοχών της.

Το ίδιο επενδυτικό fund έχει στην κατοχή του και τους San Francisco 49ers του NFL αλλά και τη Λιντς Γιουνάιτεντ. Η Ρέιντζερς είναι πια η τέταρτη ομάδα που περνά σε αμερικανικά χέρια, την ώρα που στην Αγγλία το 32% των συλλόγων των τριών πρώτων κατηγοριών (και 50% στην Premier League) ανήκουν σε επιχειρηματίες από τις ΗΠΑ! «Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τρόπαια στη Σκωτία και να παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη», ανέφερε σε ανοικτή επιστολή προς τους οπαδούς η νέα ιδιοκτησία των Τζερς.

Rangers Football Club is pleased to announce that a consortium of investors, led by Andrew Cavenagh and 49ers Enterprises, has purchased a majority stake in the club, with approval from the Scottish FA.



The consortium will chart a new strategic vision for the club’s future… pic.twitter.com/x9m40Q2KnT