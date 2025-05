Το έργο της ActionAid συναντά τα λόγια του UEFA Foundation for Children για τη συμπερίληψη στον αθλητισμό

Η ActionAid αξιοποιεί το ποδόσφαιρο για να καταπολεμήσει τον ρατσισμό, να σπάσει τα στερεότυπα και να προάγει το fair play, την ισότητα, και την αλληλεγγύη.

Με αφορμή το τέλος της αγωνιστικής σεζόν στα περισσότερα ομαδικά αθλήματα, η ActionAid υπενθυμίζει τη δύναμη του αθλητισμού ως καταλύτη κοινωνικής αλλαγής. Μέσα από τον θεματικό της πυλώνα Sports for Inclusion και τη μεθοδολογία football3, η ActionAid αξιοποιεί το ποδόσφαιρο για να καταπολεμήσει τον ρατσισμό, να σπάσει τα στερεότυπα και να προάγει το fair play, την ισότητα, και την αλληλεγγύη.

Το διαφορετικό ποδόσφαιρο της ActionAid δεν είναι ένα απλά ένα παιχνίδι – είναι ένα εργαλείο εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής αλλαγής. Τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή κοινωνικής κατάστασης, συμμετέχουν ισότιμα, συνδιαμορφώνουν τους κανόνες του παιχνιδιού χωρίς διαιτητές, συζητούν και συνεργάζονται με αρμονία, μαθαίνοντας στην πράξη τι σημαίνει δικαιοσύνη, ισότιμη συμμετοχή και επίλυση συγκρούσεων. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, αγόρια και κορίτσια παίζουν μαζί στην ίδια ομάδα και αποφασίζουν τα ίδια για το τελικό σκορ. Οι διαφωνίες επιλύονται από τα ίδια τα παιδιά, με τη βοήθεια διαμεσολαβητών που τα βοηθούν να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ενσυναίσθηση.

H ActionAid ξεκίνησε να υλοποιεί στην Ελλάδα τον πυλώνα Sports for Inclusion από το 2019, με την υποστήριξη του UEFA Foundation for Children. Μέχρι σήμερα έχουν εμπλακεί σχεδόν 2.000 έφηβες και έφηβοι, ενώ έχουν εκπαιδευτεί στη μεθοδολογία football3 πάνω από 300 επαγγελματίες προπονήτριες και προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής, εκπαιδευτικοί και στελέχη διαφορετικών φορέων. Οι δράσεις της ActionAid έχουν φτάσει σε όλη την Ελλάδα, από την Μακεδονία και την Ήπειρο, έως την Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη μέσα από δεκάδες εκπαιδεύεσεις, τουρνουά και φιλικούς αγώνες.

Παράλληλα, χάρη στο UEFA Foundation for Children, το οποίο πραγματοποίησε το 2024 τη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου στο Κέντρο Κοινότητας της ActionAid για ευάλωτες ομάδες στην Αθήνα, τα παιδιά του προγράμματος συμμετείχαν σε ποικίλες δράσεις και παρακολούθησαν τόσο τον τελικό του Super Cup το 2023, όσο και τον τελικό του Conference Cup το 2024, γνωρίζοντας από κοντά και όλους τους αγαπημένους τους αστέρες.

«Η ActionAid δεν καλλιεργεί αθλητές, αλλά υπεύθυνους πολίτες, που γνωρίζουν ότι το “δίκαιο παιχνίδι” δεν τελειώνει στο γήπεδο. Η μεθοδολογία μας απευθύνεται σε όλες και όλους, ανεξαιρέτως. Και ειδικά για τα παιδιά που βιώνουν αποκλεισμό καλλιεργούμε το έδαφος για να ενταχθούν κοινωνικά, μέσα από βιωματικές δράσεις με άξονα τον αθλητισμό και το παιχνίδι. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί και γυμναστές έχουν εκπαίδευση, εργαλεία και υποστήριξη από εμάς για να υλοποιήσουν τις δράσεις του Sports for Inclusion σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», δηλώνει η Εύα Πολυζωγοπούλου, Γενική Διευθύντρια της ActionAid στην Ελλάδα. «Κάνουμε την κάθε ημέρα μας παγκόσμια ημέρα fair play και ενισχύουμε τις αξίες του αθλητισμού, δημιουργώντας τους ενεργούς πολίτες του αύριο, σήμερα. Και χαιρόμαστε πολύ που το UEFA Foundation for Children και τα μέλη του ΔΣ του, όπως η Fiona May και ο Clarence Zeedorf, δύο πολύ μεγάλοι αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο, επικροτούν την προσπάθειά μας», συμπληρώνει.

Η Fiona May, πρώην Ολυμπιονίκης και μέλος του ΔΣ του UEFA Foundation, δηλώνει:

«Συμπερίληψη στον αθλητισμό σημαίνει να δημιουργείς για κάθε παιδί, ανεξάρτητα από το πού προέρχεται, τον απαραίτητο χώρο μέσα στον οποίο αισθάνεται ότι ανήκει και ότι η προσπάθειά του έχει αξία. Κατά την επίσκεψή μου στα γραφεία της ActionAid στην Ελλάδα πέρυσι είδα από πρώτο χέρι πώς ο αθλητισμός μπορεί να καταρρίψει τα εμπόδια, να χτίσει αυτοπεποίθηση στη νέα γενιά και να καλλιεργήσει την ελπίδα. Δεν μιλάμε απλά για την ανάπτυξη των αθλητών, εδώ πρόκειται για τη διαμόρφωση ισχυρών χαρακτήρων με ενσυναίσθηση. Το Fair Play είναι κρίσιμο γιατί μας διδάσκει αξίες που ξεπερνούν το ίδιο το άθλημα: σεβασμός, ειλικρίνεια, ομαδικότητα και ισότητα».

Ο Clarence Seedorf, ο πιο πετυχημένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Ολλανδίας κι ένας από τους πιο χαρισματικούς παίκτες, προσθέτει:

«Η συμπερίληψη είναι το μυστικό για τις επιτυχημένες ομάδες. Η αποστολή μας πρέπει να είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλες και όλους. Αυτός είναι ο δρόμος για να ξεφύγουμε από τη μετριότητα και να φτάσουμε στην αριστεία».

Η Carine N'koué, Γενική Γραμματέας του UEFA Foundation for Children, σημειώνει: «Η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια αξία που υποστηρίζουμε· είναι μια αρχή που αγκαλιάζουμε και εφαρμόζουμε. Κάθε παιδί, ανεξαρτήτως προέλευσης, αξίζει την ευκαιρία να παίξει, να αναπτυχθεί και να νιώσει ότι ανήκει στην κοινότητά του μέσω του παιχνιδιού».

Ο θεματικός πυλώνας Sports For Inclusion της ActionAid έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα με την υποστήριξη του UEFA Foundation for Children και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τα προγράμματα REC, CERV & Erasmus +Sport και του Techfuse με τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ.