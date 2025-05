Πολύ ξύλο μεταξύ οπαδών μετά από την ήττα της Ντεν Μπος από την Τέλσταρ με σκορ 2-1 στα play offs ανόδου στην Ολλανδία.

Η Ντεν Μπος ηττήθηκε με 2-1 από την Τέλσταρ στα play offs ανόδου στην Ολλανδία. Στη συνέχεια υπήρξε εισβολή πολλών οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, πολύ ξύλο μεταξύ των 2 πλευρών και φυσικά επεισόδια. Δείτε πιο κάτω το σχετικό βίντεο, που ανέβηκε στο Twitter μετά το παιχνίδι αυτό.



FC Den Bosch verliest bij Telstar in de play-offs voor promotie, en dat doet uiteraard pijn. De derde helft is daarom ook enorm spannend in Velsen. #TELDBO pic.twitter.com/BXI8XYiZ0X