Το δεύτερο σερί πρωτάθλημά της πανηγύρισε η Αϊντχόφεν και οι παίκτες της έλουσαν με πολλά λίτρα μπύρα τον Πέτερ Μπος.

Έμεινε με το... γιατί ο Άγιαξ, πρωταθλήτρια στην Ολλανδία η Αϊντχόφεν! Η PSV κέρδιζε βαθμούς την ώρα που ο Αίαντας τους έχασε και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημά της και το 26ο συνολικά στην ιστορία της. Ο Μπος αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας, όμως δε γλίτωσε το ντουζ από... μπύρες. Οι παίκτες του τραγούδησαν το όνομά του Ολλανδού στα αποδυτήρια, όμως στη συνέντευξη Τύπου φρόντισαν για ένα κρύο ντουζ. Ο ίδιος το διασκέδασε παρά τα πολλά λίτρα μπύρας με τα οποία τον έλουσαν. Θυμίζουμε, πως οι… παλιοσειρές της Αϊντχόφεν ήταν αυτές που την οδήγησαν στη σπουδαία νίκη με 3-1 επί της Σπάρτα και μαζί στην κούπα!

Sorry not sorry, Peter #OnsEindje pic.twitter.com/HBcdasebME