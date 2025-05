Ακόμα μια διάκριση για τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος τη φετινή σεζόν σουτάρει... κατά ριπάς και φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης, δίπλα σε ονόματα όπως οι Γιαμάλ, Σαλάχ και Πάλμερ!

Ο Χρήστος Τζόλης δεν σταματάει να σκοράρει στο Βέλγιο με τη φανέλα της Μπριζ και αποτελεί έναν από τους κύριος λόγους που η ομάδα του διεκδικεί φέτος το πρωτάθλημα στην Jupiter Pro League.

Με απολογισμό άλλωστε 19 γκολ και 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Έλληνας επιθετικός έχει τεράστιο αποτύπωμα στον παραγωγικό απολογισμό της Μπριζ από το αριστερό φτερό της επίθεσης.

Και κύρια αιτία πίσω από τους αριθμούς του είναι το γεγονός πως κάθε φορά βρίσκει τρόπο να σουτάρει! Η ικανότητά του μάλιστα να βρίσκεται σε θέση για σουτ έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε το όνομά του να φιγουράρει δίπλα σε τεράστια ονόματα όπως εκείνα των Γιαμάλ, Σαλάχ και Πάλμερ.

Συγκεκριμένα στην κατηγορία των εξτρέμ και μεσοεπιθετικών με τα περισσότερα σου στην Ευρώπη για την σεζόν 2024/2025, ο Τζόλης φιγουράρει στην πέμπτη θέση με 115 προσπάθειες, μόλις έξι λιγότερες από τον πρωτοπόρο Λαμίν Γιαμάλ που μετράει 121. Στη δεύτερη θέση είναι ο Κόουλ Πάλμερ με 120, ενώ τρίτος είναι ο Σαλάχ με 117.

🌍 Wingers and attacking midfielders with the most shots this season (All Leagues)



🇪🇸 121 — Lamine Yamal (Barcelona, 17)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 120 — Cole Palmer (Chelsea, 23)

🇪🇬 117 — Mohamed Salah (Liverpool, 32)

🇮🇪 116 — Finn Azaz (Middlesbrough, 24)

🇬🇷 115 — Christos Tzolis (Club Brugge, 23)

🇬🇭… pic.twitter.com/Bm3fpyYlWh