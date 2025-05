Την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη φαίνεται πως εξετάζει η Μπενφίκα, καθώς όπως μετέδωσε ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι «Αετοί» παρακολουθούν «στενά» τον Έλληνα μπακ.

Το ενδιαφέρον της Μπενφίκα φέρεται να έχει κεντρίσει ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο Έλληνας αριστερός μπακ που πραγματοποιεί αρκετά καλή σεζόν με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ, βρίσκεται στη λίστα των Πορτογάλων, όπως αποκάλυψε ο έγκριτος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γερμανού, οι «Αετοί» παρακολουθούν από κοντά τις επιδόσεις του 29 ετών γεννημένου στην Κατερίνη μπακ, έχοντας μάλιστα κάνει «αρκετή έρευνα», όπως γράφει χαρακτηριστικά.

