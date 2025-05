Επίσημη μορφή παίρνει ο τελικός του Finalissima, ανάμεσα στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής Αργεντινή και την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, καθώς UEFA και CONMEBOL είχαν συνάντηση ενόψει της αναμέτρησης.

Το όνειρο πολλών φίλων του ποδοσφαίρου να δουν στο ίδιο γήπεδο τον Λιονέλ Μέσι και... τον -κατά πολλούς- διαδόχό του στην Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, παίρνει σιγά σιγά επίσημη μορφή.

Το βράδυ της Παρασκευής (16/5), εκπρόσωποι από UEFA και CONMEBOL είχαν την πρώτη τους συνάντηση για την οργάνωση του Finalissima, που φέρνει αντιπάλους τον πρωταθλητή Ευρώπης με εκείνον της Λατινικής Αμερικής.

🚨 BREAKING: Argentina vs Spain, Finalissima have been made official between the parties (AFA, RFEF) in the meeting tonight.



