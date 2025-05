Η Αλ Ιτιχάντ των αστέρων επικράτησε 3-1 της Αλ Ραέντ και κλείδωσε και μαθηματικά την κατάκτηση του δέκατου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Αφεντικό στη Σαουδική Αραβία η Αλ Ιτιχάντ. Η ομάδα του Μπενζεμά, του Καντέ, του Φαμπίνιο και των λοιπών αστέρων έκανε το καθήκον της και επέστρεψε στον θρόνο της Saudi Pro League. Αφού την περυσινή σεζόν τερμάτισε 5η, φέτος ολοκλήρωσε την αντεπίθεση και στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια, για δεύτερη φορά τα τρία τελευταία χρόνια και δέκατη συνολικά στην ιστορία της.

