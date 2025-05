Όπως αναφέρει η πορτογαλική Record, ο Άνχελ Ντι Μαρία φέρεται να έχει αποφασίσει πως αποχωρεί από τη Μπενφίκα, επικοινωνόντας αυτή την απόφαση στους ανθρώπους της ομάδας.

Παρελθόν από την αγαπημένη του Μπενφίκα αναμένεται να αποτελέσει ο Άνχελ Ντι Μαρία, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ρεπορτάζ της πορτογαλικής Record. Ο Αργεντίνος άσος που έχει συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου, αποφάσισε να μην ανανεώσει και να δώσει «τίτλους τέλους» στην 2η θητεία του.

Όπως αναφέρει το μέσο της Πορτογαλίας, ο 37χρονος άσος δεν θα δώσει το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στα γήπεδα των ΗΠΑ (15/6-13/7), πράγμα που σημαίνει πως η τελευταία του εμφάνιση με τους «Αετούς» θα πραγματοποιηθεί στον τελικό του πορτογαλικού Κυπέλλου, την 25η Μαϊου με αντίπαλο τη Σπόρτινγκ.

🚨 Angel Di Maria and SL Benfica: it's OVER! 🦅



👋 He's informed the club he's leaving at the end of the season.



🙅‍♂️ He will not participate in the Club World Cup.



(Source: @RECORD_Portugal) pic.twitter.com/39bVZbChK9