Μοιάζει απίθανο κι όμως και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που πέτυχαν χατ-τρικ φέτος εις βάρος της Μπαρτσελόνα, μεταξύ αυτών και ο Παυλίδης, έφυγαν ηττημένοι από τις αναμετρήσεις κόντρα στο σύνολο του Φλικ.

Τι κοινό έχει ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τους Κιλιάν Μπαπέ, Σερού Γκιρασί και Μπόρχα Ιγκλέσιας; Δύσκολο να μαντέψει κάποιος, κι όμως τους συνδέει ένα πολύ παράξενο στατιστικό τη φετινή σεζόν!

Όλοι τους κατάφεραν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, να σκοράρουν τρείς φορές στο ίδιο παιχνίδι εις βάρος της Μπαρτσελόνα. Το απίστευτο όμως είναι πως σε όλες τις περιπτώσεις, οι «μπλαουγκράνα» ήταν εκείνη που πήραν τη νίκη!

Την... αρχή έκανε ο δικός μας, Παυλίδης, και μάλιστα στο κορυφαίο επίπεδο, αυτό του Champions League. Ο Έλληνας στράικερ που διανύει μια μαγική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, πέτυχε τρία γκολ κόντρα στους Βόιτσεχ Σέζνι στις 21 Ιανουαρίου, στην 7η αγωνιστική της League Phase. Μέσα σε μόλις τριάντα λεπτά, ο Παυλίδης άνοιξε το σκορ (2'), σημείωσε το 2-1 στο 22ο λεπτό και το 3-1 στο 30ο, από την άσπρη βούλα.

Όμως οι Καταλανοί βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και επέστρεψαν στο ματς, το οποίο ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό 4-5, στο μακράν πιο θεαματικό παιχνίδι της πρώτης φάσης αυτής της σεζόν.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 15 Απριλίου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδεχόταν την Μπάρτσα, στη ρεβάνς του 4-0 για τα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Το σύνολο του Φλικ κάπως... χαλαρό και από το αβαντάζ του πρώτου αγώνα, παραδόθηκε στις ορέξεις του Σερού Γκιρασί, που με τρία γκολ έκανε άπαντες να πιστέψουν στη μεγάλη ανατροπή. Ωστόσο το -ενδιάμεσο- αυτογκόλ του Μπενσεμπαινί, έδωσε και πάλι «σφυγμό» στους Καταλανούς που προκρίθηκαν με το συνολικό 5-3.

Τέσσερις ημέρες μετά (19 Απριλίου), η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στα της La Liga, υποδεχόμενη τη Θέλτα στο «Μονζουίκ» για την 32η αγωνιστική. Το γρήγορο προβάδισμα με τον Φεράν Τόρες (12') φαίνεται πως -και πάλι- χαλάρωσε τους ποδοσφαιριστές του Φλικ, που είδαν τον Μπόρχα Ιγκλέσιας να εκμεταλλεύεται τα ατομικά λάθη και την αμυντική γραμμή που βρισκόταν ψηλά. Ο επιθετικός των φιλοξενούμενων έφερε... τούμπα το ματς σε 1-3 (15', 52', 62') πρωτού δει ακόμη μια επική ανατροπή των «μπλαουγκράνα», που ισοφάρισαν σε έξι λεπτά και εν τέλει πήραν το τρίποντο με πέναλτι του Ραφίνια στις καθυστρήσεις.

Και φτάνουμε στο πρόσφατο Clasico, αυτό της περασμένης Κυριακής (11/5), τέσσερις «στροφές» πριν το φινάλε του ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Κιλιάν Μπαπέ με δυο γρήγορα γκολ (3', 13') έδωσε προβάδισμα στη Ρεάλ, όμως η Μπάρτσα και πάλι έκανε... χαμό, μετατρέποντας το 0-2 σε 4-2, σκορ ημιχρόνου! Το μόνο που κατάφερε η «Βασίλισσα» ήταν να μειώσει στο τελικό 4-3 με τον Μπαπέ να μπαίνει στη λίστα ως ο 4ος παίκτης που σκοράρει φέτος τρις απέναντι στην αρμάδα του Φλικ αλλά φεύγει... πικρμένος!

This year, 𝐅𝐎𝐔𝐑 hat-tricks were scored against Barcelona… and not a single one led to winning the game or the tie 😅 pic.twitter.com/8DRYshx3iR