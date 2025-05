Ρέιντζερς: Θέλει τον Αντσελότι jr στην τεχνική ηγεσία της

Ο γιος του Κάρλο Αντσελότι, Νταβίντε το επικρατέστερο όνομα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρέιντζερς

Μάζι με τον πατέρα του, την πόρτα της εξόδου από την Ρεάλ Μαδρίτης θα δει και ο γιος του Νταβίντε. Θα αποχωρήσει από το Μπερναμπέου όταν ο πατέρας του αναλάβει και επίσημα την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στο τέλος της σεζόν. Και υπάρχουν αναφορές από αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ισπανία που αποκαλύπτουν ότι ο νεαρός προπονητής είναι στα πρόθυρα να γίνει ο επόμενος που θα καθίσει στο πάγκο των Ibrox.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Αντσελότι jr. είχε συνδεθεί με την ομάδα της Leeds United μόλις τον περασμένο μήνα ως πιθανός αντικαταστάτης του Daniel Farke, ο οποίος απολύθηκε παρότι καταφέρε να ανεβάσει την ομάδα του στην Premier League, όμως τώρα όπως ολά δείχουν είναι καθ' οδόν για το Ίμπροξ.

Η είδηση ​​έγινε γνωστή στην Ιταλία το βράδυ της Κυριακής, καθώς ανακοινώθηκε ότι ο Κάρλο Αντσελότι θα έφευγε από τη Μαδρίτη για τη Βραζιλία. Ο γιος του αναμένεται να τον βοηθήσει στους διεθνείς αγώνες του Ιουνίου εναντίον του Ισημερινού και της Παραγουάης - πριν αναχωρήσει για τη Γλασκώβη για την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας.

Πέρα από την Leeds και η Κόμο, δεδομένης της αποχώρησης του Φάμπρεγκας, ήταν διατεθιμένη να δώσει στον άπειρο Αντσελότι την πρώτη του ευκαιρία στην προπονητική, λόγω και της εμπειρίας του ως δεξί χέρι του διάσημου πατέρα του σε Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Έβερτον και Μαδρίτη, αλλά εκείνος φαίνεται πως προτίμησε την Ρείντζερς.

Μερικά άλλα ονόματα που ακούστηκαν ως αντικαταστάτες του Μπάρι Φέργκιουσον ήταν εκείνα των Σον Ντάις, Μάρκο Ρόουζ, Ντάνι Ρολ, Ράσελ Μάρτιν και Στίβεν Τζέραρντ, ο οποιός μάλιστα ήταν ο τελευταίος προπονητής που πήρε πρωτάθλημα με την Ρέιντζερς, με τον Νταβίντε όμως να παραμένει ο επικρατέστερος υποψήφιος.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers have made contact with Davide Ancelotti as candidate for new head coach job, as @diarioas reports; he’s not the only one on the shortlist.



More candidates have been approached by the Scottish club.



Davide Ancelotti leaves Real Madrid as Xabi brings his own staff. pic.twitter.com/QDmNinWPIC