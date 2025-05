ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Νίκη για... καλό καλοκαίρι!

Στην Τούμπα κρίνεται η 3η θέση, με την ΑΕΚ του Αλμέιδα να σπάει αρνητικά ρεκόρ στα Playoffs. Μπαρτσελόνα – Ρεάλ… πράξη 4η, μάχες κορυφής στην Ιταλία και ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. Όλα στα Crazy Stats!

Η σεζόν κλείνει στα playoffs της Super League και το πιο κρίσιμο παιχνίδι, που θα κρίνει την 3η θέση διεξάγεται στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ. Στα τελευταία τους 6 παιχνίδια για το πρωτάθλημα είδαμε γκολ και στις δύο εστίες, ένα σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία του ζευγαριού (συνολικά έχουν σημειωθεί 21 τέρματα). Το G/G αυτή τη φορά προσφέρεται σε απόδοση 1.82.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και κινδυνεύει να γίνει η πρώτη ομάδα, από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία των playoffs, που θα χάσει όλα τα παιχνίδια μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ποτέ, μάλιστα, η Ένωση δεν έχασε ξανά 5 διαδοχικά ματς στη Super League, τη στιγμή που ο Ματίας Αλμέιδα πλησιάζει στη χειρότερη επίδοση στην καριέρα του στους πάγκους: 6 διαδοχικές ήττες είχε και με τους Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς το 2019 στις ΗΠΑ.

Θα εκμεταλλευτεί την κακή κατάσταση των φιλοξενούμενων, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, για να πετύχει την 6η διαδοχική του νίκη στα playoffs, ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση του Ολυμπιακού (από το 2022 και το 2025); Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.25.

Την ίδια στιγμή, σε ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 7 προηγούμενα εντός έδρας ντέρμπι στο ζευγάρι. Αν αποφύγει και τώρα την ήττα, θα έχει κάνει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του. Παράλληλα, τρέχει εντός έδρας αήττητο σερί 8 αγώνων στο πρωτάθλημα, που είναι το καλύτερό του από τη σεζόν 2014-15, ενώ η τελευταία φορά που έχασε διαδοχικά ντέρμπι ήταν τον Μάιο του 2021. Θα φτάσει στη νίκη ο Παναθηναϊκός; Στο 2.40 βρίσκουμε τον άσο.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, θέλει να συνεχίσει το δικό του εξαιρετικό σερί, καθώς έχει κερδίσει και τα 3 τελευταία του παιχνίδια στα playoffs, με την κορυφαία του επίδοση να αποτελούν οι 5 νίκες από τον Απρίλιο του 2021. Θα το διευρύνει; Σε απόδοση 2.95 προσφέρεται το διπλό. Τέλος, υπάρχει και ένα αξιοσημείωτο στατιστικό, που θέλει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να μην έχει πετύχει ούτε ένα γκολ στις 6 αναμετρήσεις του κόντρα στον Παναθηναϊκό για τη Super League. Απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον αντίπαλο δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα σπάσει την κακή παράδοση ο επιθετικός του Ολυμπιακού; Σε απόδοση 3.20 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ελ Κααμπί.

Θα κρίνει τον τίτλο το Clásico;

Η ώρα για το επόμενο Clásico έφτασε, καθώς σε πολύ κρίσιμο ματς για την έκβαση του πρωταθλήματος η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 3 προηγούμενα μεταξύ τους ντέρμπι σε όλες τις διοργανώσεις και μόνο μία φορά στην ιστορία τους σημείωσαν καλύτερο νικηφόρο σερί, το 2010. Τότε, που ο Πεπ Γκουαρδιόλα έγινε ο μοναδικός τους προπονητής, που κέρδισε και τα 4 πρώτα του Clásico. Μία επίδοση που τώρα κυνηγάει και ο Χάνζι Φλικ…

Οι «μπλαουγκράνα», λοιπόν, έφτασαν στη νίκη και στα 3 μεταξύ τους ματς σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, με συνολικά τέρματα 12-4. Μόνο μία φορά στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων μία ομάδα έφτασε σε περισσότερες νίκες στην ίδια σεζόν: η Μπαρτσελόνα το 1982-83, κερδίζοντας 4 φορές. Παράλληλα, κάνει την κορυφαία της σεζόν από από το 2021, τρέχοντας αήττητο σερί 15 αγώνων στο πρωτάθλημα (τελευταία ήττα τον Δεκέμβριο από την Ατλέτικο). Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.95.

3 -Hansi Flick has won each of his first three games against Real Madrid as @FCBarcelona coach, including all competitions, making him only the second Barcelona coach in history to win his first three such games, after Pep Guardiola (five). Top. pic.twitter.com/fuiWBgHCGv — OptaJose (@OptaJose) April 26, 2025

Οι γηπεδούχοι, όμως, θα είναι κουρασμένοι και απογοητευμένοι μετά τον αποκλεισμό τους από την Ίντερ στο Champions League, κάτι που θέλει να εκμεταλλευτεί η Ρεάλ, η οποία έχει κερδίσει στις 4 από τις 5 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις. Θα καταφέρει η «βασίλισσα» να πλησιάσει στην κορυφή; Βρίσκουμε το διπλό στο 3.30.

Από εκεί και πέρα, θα αναμετρηθεί η ομάδα που έχει πετύχει ήδη 91 γκολ, με την Μπαρτσελόνα να κάνει την κορυφαία της επίδοση σε αυτό το σημείο της σεζόν από το 2016-17, κόντρα στην ομάδα, που έχει ήδη παθητικό 38 τερμάτων. Τόσο κακή επίδοση αμυντικά η Ρεάλ έχει να κάνει σε αυτό το σημείο της σεζόν από το 2018-19. Το Over 3,5 πληρώνει 1.80.

24 - Kylian Mbappé has scored 24 goals in 30 LaLiga games, only Cristiano Ronaldo in 09/10 (26) and Ruud van Nistelrooij in 06/07 (25) have scored more in their first campaign with @realmadrid in the competition in the 21st Century. History. pic.twitter.com/f2Vb80tlL9 — OptaJose (@OptaJose) May 4, 2025

Τέλος, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ψάχνει το 12ο γκολ του σε Clásico, με το οποίο θα πιάσει τον Λουίς Σουάρες στη 2η θέση της σχετικής λίστας για την Μπαρτσελόνα στον 21ο αιώνα, ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ χρειάζεται άλλο 1 τέρμα, για να γράψει ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, θα φτάσει τα 37 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στην πρώτη του χρονιά με τη φανέλα της Ρεάλ, ένα ρεκόρ που ανήκει στον Ιβάν Ζαμοράνο από τη σεζόν 1992-93. Στο 1.88 η απόδοση να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Λεβαντόφσκι και στο 2.15 η αντίστοιχη απόδοση για τον Μπαπέ.

«Φωτιά» στην κορυφή της Serie A

Κανένα από τα 13 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο την Τζένοα δεν έχει χάσει για το πρωτάθλημα η Νάπολι. Η ομάδα του Κόντε, μάλιστα, προέρχεται από 4 διαδοχικές νίκες, χωρίς να δεχθεί γκολ. Αν τα καταφέρει ξανά, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ συλλόγου (το πέτυχε το 1934, το 1990 και το 2023). Ο άσος σε συνδυασμό με 0 παθητικό προσφέρεται σε απόδοση 1.73.

4 - Napoli have won four games in a row with a clean sheet for the fourth time in their history in #SerieA (they have never had a longer streak) and for the first time since February 2023 (four with Luciano Spalletti). Run.#LecceNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 3, 2025

Η Ίντερ έχει κερδίσει τα 10 από τα 11 τελευταία ματς με την Τορίνο για το πρωτάθλημα, με συνολικό σκορ 24-7. Οι Nerazzurri, μάλιστα, μετράνε 5 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι και μόνο μία φορά στην ιστορία τους είχαν καλύτερο σερί, το 2008. Το διπλό προσφέρεται στο 1.57.

Η Αταλάντα υποδέχεται τη Ρόμα, που δεν έχει χάσει κανένα από τα 16 τελευταία της ματς στο πρωτάθλημα. Όλα τους, μάλιστα, έχουν έρθει στον δεύτερο γύρο. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι έχουν πάρει μόλις 8 πόντους στα 9 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια τους στο 2025, στη χειρότερή τους επίδοση από το 2013. Βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2 σε απόδοση 1.80.

Η Λάτσιο έχει μείνει στην ισοπαλία και στα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στις 6 ήταν το 1991. Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση κόντρα στη Γιουνέντους; Η ισοπαλία πληρώνει 3.30.

bwin Quick Hits

Μπορεί ο Παναιτωλικός να έχει χάσει μόλις 3 από τα 13 προηγούμενα παιχνίδια του στα Playouts της Super League, όμως όλες αυτές οι ήττες σημειώθηκαν στο Αγρίνιο. Ανάμεσά τους είναι και η περσινή από τον Βόλο. Θα φτάσουν και φέτος στη νίκη οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.75 το διπλό.

Ο Αλφαρέλα έχει πετύχει τα 5 από τα 8 τελευταία γκολ της Καλλιθέας στο πρωτάθλημα και μαζί με τον Μπετανκόρ είναι ο παίκτης με τα περισσότερα τέρματα από το ξεκίνημα του Μαρτίου. Στο 3.90 να βρει ξανά δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή κόντρα στον Λεβαδειακό ο Αλφαρέλα.

Τα 5 από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια ανάμεσα σε Ατρόμητο και ΟΦΗ έληξαν ισόπαλα για το πρωτάθλημα. Θα συνεχιστεί το σερί; Σε απόδοση 3.40 προσφέρεται η ισοπαλία.

4 - Liverpool are only the fourth team to lose their first league game after they were crowned Premier League champions, after Arsenal in 1997-98 (vs Liverpool), Chelsea in 2005-06 (vs Blackburn), and the Reds themselves in 2019-20 (vs Manchester City). Hungover. pic.twitter.com/GulROlAduc — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2025

Η Λίβερπουλ έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο και υποδέχεται την Άρσεναλ, που αποκλείστηκε στο Champions League από την Παρί την περασμένη Τετάρτη. Οι Reds δεν έχουν χάσει κανένα από τα 14 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Anfield σε όλες τις διοργανώσεις (τελευταία ήττα το 2012), αλλά από την άλλη πλευρά η ομάδα του Αρτέτα δεν έχασε κανένα από τα 5 τελευταία μεταξύ τους ματς για την Premier League ανεξαρτήτως έδρας. Αυτό το σερί είναι και το κορυφαίο της Άρσεναλ από τον Απρίλιο του 2011. Θα διευρυνθούν και τα 2 αυτά σερί; Η ισοπαλία πληρώνει 3.50.

Η Νιουκάστλ φιλοξενεί την Τσέλσι, την οποία κέρδισε ήδη μία φορά φέτος στο St James’ Park για το Λιγκ Καπ (2-0). Η τελευταία φορά που επιβλήθηκαν δύο φορές στο ζευγάρι στην ίδια σεζόν ήταν το 1986-87 (τότε για το πρωτάθλημα), ενώ δύο νίκες στην ίδια σεζόν, αλλά σε διαφορετικές διοργανώσεις, είχε πετύχει το 1931-32 (σε πρωτάθλημα και Κύπελλο). Θα τα καταφέρουν ξανά οι γηπεδούχοι; Στο 2.10 ο άσος.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 6 τελευταία της παιχνίδια στην Premier League. Μόνο το 1992 είχε χειρότερο σερί. Θα επαναληφθεί η ιστορία κόντρα στη Γουέστ Χαμ; Η διπλή ευκαιρία Χ2 πληρώνει 1.77.

Η Τότεναμ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 5 προηγούμενα παιχνίδια της για την Premier League μετά από ευρωπαϊκή αναμέτρηση στη σεζόν. Θα το εκμεταλλευτεί η Κρίσταλ Πάλας, για να αποφύγει την ήττα; Το 2 DNB προσφέρεται σε απόδοση 1.83.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχει χάσει κανένα από τα 11 τελευταία εντός έδρας ματς κόντρα στη Σοσιεδάδ για το πρωτάθλημα (τελευταία ήττα με 0-1 τον Μάρτιο του 2013), σκοράροντας 2 γκολ στα 6 από τα 7 πιο πρόσφατα. Στο 1.61 προσφέρεται ο άσος.

Η Μπέτις έχει κερδίσει τα 9 από τα 10 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο την Οσασούνα, επίδοση που είναι η κορυφαία της στην ιστορία του ζευγαριού. Στη Σεβίλλη, μάλιστα, μετράει 6 διαδοχικές νίκες. Θα κερδίσει και πάλι; Στο 1.63 βρίσκουμε τον άσο.

Το αήττητο σερί της Βαλένθια στο πρωτάθλημα έχει φτάσει στα 9 παιχνίδια. Θα το διευρύνει με αντίπαλο τη Χετάφε για την κορυφαία της επίδοση από τον Απρίλιο του 2019; Στο 2.05 βρίσκουμε τον άσο.

Και τα 3 τελευταία εντός έδρας ματς της Έμπολι κόντρα στην Πάρμα για τη Serie A έληξαν ισόπαλα. Θα διευρυνθεί το συγκεκριμένο σερί; Στο 3.40 η ισοπαλία.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ