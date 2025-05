Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Γκάρι Νέβιλ ηγούνται του νέου επενδυτικού σχήματος της Σάλφορντ Σίτι, με στόχο την άνοδο της ομάδας στην Championship.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Γκάρι Νέβιλ αναλαμβάνουν ενεργότερο ρόλο στη Σάλφορντ Σίτι, καθώς προχώρησαν σε νέα συμφωνία εξαγοράς της ομάδας που παίζει στη League Two. Σύμφωνα με τον Ντείβιντ Όρνστεϊν, οι δύο πρώην συμπαίκτες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν ήδη μέτοχοι της ομάδας, όμως πλέον θα κάνουν ένα βήμα παραπάνω.

Ο Μπέκαμ και ο Νέβιλ σχημάτισαν μια νέα επενδυτική ομάδα, η οποία σχεδιάζει να διαθέσει σημαντικά ποσά, περίπου 15 με 20 εκατομμύρια δολάρια, με στόχο την αναβάθμιση της Σάλφορντ σε αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Κύριος στόχος είναι η άνοδός της στην Championship.

Από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό σχήμα αποχώρησαν αρκετά μέλη, ωστόσο παραμένουν στον οργανισμό σε διάφορους ρόλους. Ωστόσο, κανείς από τους δύο πρώην παίκτες των Κόκκινων Διαβόλων δε θα έχει ενεργό ρόλο στη λειτουργία του συλλόγου και σχεδιάζεται η τοποθέτηση νέου CEO που θα «τρέξει» το έργο που έχουν οραματιστεί.

