Αδιανόητο ξύλο στο Σπλιτ: 200 οπαδοί της Χάιντουκ εναντίον 80 της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (vid)

Μεγάλης έκτασης επεισόδια το πρωί στο Σπλιτ πριν από το ντέρμπι τίτλου της Χάιντουκ με την Ντιναμό.

Με απίστευτο ξύλο μεταξύ των οπαδών της Χάιντουκ και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ ξεκίνησε η σημερινή μέρα στο Σπλιτ, λίγες ώρες πριν το μεγάλη ντέρμπι των δύο ομάδων που ενδεχομένως να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση τίτλου...

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, περίπου 80 οπαδοί των φιλοξενούμενων, έφτασαν στην πόλη χωρίς την συνοδεία της αστυνομίας και έκλεισαν... ραντεβού με τους αντιπάλους τους σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Όπως μπορείτε να δείτε στο video, έλαβαν θέση και δεν κουνήθηκαν από εκεί, ακόμα και όταν έκαναν την εμφάνισή τους τα μέλη των Torcida, τα οποία ξεπερνούσαν τα 150.

Οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν σώμα με σώμα, χωρίς καμία να κάνει πίσω για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είναι χαρακτηριστικό πως ένα από τα videos που τραβήχτηκαν κρατάει 4 λεπτά και όταν ολοκληρώνεται, το ξύλο συνεχίζει να πέφτει με αμείωτους ρυθμούς, καθώς οι Bad Blue Boys χουν εγκλωβιστεί στο σημείο.

03.05.2025🇭🇷Torcida (Hajduk) vs BBB (Dinamo Zagreb) in Split, one more info: after a long time (20 years), BBB came to Split without police escort and agreed to fight, click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/M9pj9JpJ4E May 3, 2025

Τελικά, μετά από αρκετά λεπτά, η αστυνομία έκανε την εμφάνισή της και προχώρησε σε συλλήψεις, κυρίως οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που δεν μπόρεσαν να φύγουν από το σημείο.

03.05.2025🇭🇷Torcida (Hajduk) vs BBB (Dinamo Zagreb) in Split, Arrested: 85(BBB) , 25 (TORCIDA), click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/dicc8e7Vq0 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 3, 2025

Μάλιστα, ένα video δείχνει έναν οπαδό, με δεμένα τα χέρια να ξεφεύγει από έναν αστυνομικό και να τρέχει προς άγνωστη κατεύθυνση, προκειμένου να γλιτώσει.