Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ Πρωταθλήτρια Κροατίας για 26η φορά στην ιστορία της! Το 0-0 της Ριέκα με τη Χάιντουκ για την 32η αγωνιστική δίνει και μαθηματικά τον τίτλο στην ομάδα της πρωτεύουσας, καθώς τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε έχει ήδη διαφορά 13 βαθμών.

Η ομάδα του Ζάγκρεμπ αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με τη Βάραζντιν σε έναν αγώνα που θα έχει πανηγυρικό κλίμα, ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Η Ντινάμο επιστρέφει στον... θρόνο μετά από απουσία ενός έτους, καθώς την περασμένη χρονιά η Ριέκα έσπασε την κυριαρχία της. Η ομάδα του Λιβάκοβιτς κατακτούσε το εγχώριο πρωτάθλημα για επτά διαδοχικά έτη, πριν σπάσει την «ηγεμονία» της -έστω και για μια χρονιά- η Ριέκα.

Οι Κροάτες θα αγωνιστούν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του ερχόμενου Champions League και θα προσπαθήσουν να προκριθούν στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τη φετινή σεζόν οι πρωτευουσιάνοι είναι τα... αφεντικά της χώρας -το δίχως άλλο- παίζοντας παραγωγικό ποδόσφαιρο και έχοντας με διαφορά τις περισσότερες νίκες από τους διώκτες τους. Σε 31 αναμετρήσεις έως τώρα μετράνε 23 νίκες και έχουν 83 γκολ ενεργητικό και μόλις 25 παθητικό.