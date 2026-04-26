Ντινάμο Ζάγκρεμπ: Πρωταθλήτρια Κροατίας για 26η φορά στην ιστορία της
Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ Πρωταθλήτρια Κροατίας για 26η φορά στην ιστορία της! Το 0-0 της Ριέκα με τη Χάιντουκ για την 32η αγωνιστική δίνει και μαθηματικά τον τίτλο στην ομάδα της πρωτεύουσας, καθώς τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε έχει ήδη διαφορά 13 βαθμών.
Η ομάδα του Ζάγκρεμπ αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με τη Βάραζντιν σε έναν αγώνα που θα έχει πανηγυρικό κλίμα, ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Η Ντινάμο επιστρέφει στον... θρόνο μετά από απουσία ενός έτους, καθώς την περασμένη χρονιά η Ριέκα έσπασε την κυριαρχία της. Η ομάδα του Λιβάκοβιτς κατακτούσε το εγχώριο πρωτάθλημα για επτά διαδοχικά έτη, πριν σπάσει την «ηγεμονία» της -έστω και για μια χρονιά- η Ριέκα.
Οι Κροάτες θα αγωνιστούν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του ερχόμενου Champions League και θα προσπαθήσουν να προκριθούν στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Τη φετινή σεζόν οι πρωτευουσιάνοι είναι τα... αφεντικά της χώρας -το δίχως άλλο- παίζοντας παραγωγικό ποδόσφαιρο και έχοντας με διαφορά τις περισσότερες νίκες από τους διώκτες τους. Σε 31 αναμετρήσεις έως τώρα μετράνε 23 νίκες και έχουν 83 γκολ ενεργητικό και μόλις 25 παθητικό.
𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐍𝐀𝐌𝐎 𝐓𝐎𝐑𝐍𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐄 🏆🇭🇷— Como TV (@_Como_TV) April 26, 2026
Per la 26° volta nella sua storia la #DinamoZagabria è campione di #Croazia. Una matematica certezza arrivata prima ancora di entrare in campo#ComoTV pic.twitter.com/4inyeSwR4c
