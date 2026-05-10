Το «τερμάτισαν» στην Κροατία: Οπαδοί της Χάιντουκ μεταμφιέστηκαν σε... σεκιούριτι και έβαλαν φωτιά στο πανό της Ντιναμό

Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της Χάιντουκ μετατράπηκαν σε φύλακες στο γήπεδο της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και έβαλαν... φωτιά στο τεράστιο κεντρικό πανό των BBB.

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έκανε επίδειξη... δύναμης στη 2η της κατηγορίας, Χάιντουκ Σπλιτ καθώς νίκησε με 2-0 και έφτασε τη διαφορά στους 18 βαθμούς, ωστόσο στην αρχή του σπουδαίου ντέρμπι, συνέβη κάτι... παράξενο.

Στην κερκίδα όπου κάθονται οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της Ντιναμό, οι «Bad Blue Boys», το κεντρικό πανό που καλύπτει την εξέδρα πήρε ξαφνικά... φωτιά με τους ανθρώπους του γηπέδου να προσπαθούν να τη σβήσουν αλλά μάταια, καθώς κόπηκε σε 2 με 3 κομμάτια.

Από την πλευρά των γηπεδούχων γίνεται αναφορά ότι τη φωτιά την έβαλαν μέλη της Τορσίντα (ultras της Χάιντουκ), οι οποίοι μεταμφιέστηκαν σε σεκιούριτι του γηπέδου και τοποθέτησαν πυροτεχνήματα κάτω από το πανό προκειμένου να πάρει φωτιά.