Το «τερμάτισαν» στην Κροατία: Οπαδοί της Χάιντουκ μεταμφιέστηκαν σε... σεκιούριτι και έβαλαν φωτιά στο πανό της Ντιναμό
Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έκανε επίδειξη... δύναμης στη 2η της κατηγορίας, Χάιντουκ Σπλιτ καθώς νίκησε με 2-0 και έφτασε τη διαφορά στους 18 βαθμούς, ωστόσο στην αρχή του σπουδαίου ντέρμπι, συνέβη κάτι... παράξενο.
Στην κερκίδα όπου κάθονται οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της Ντιναμό, οι «Bad Blue Boys», το κεντρικό πανό που καλύπτει την εξέδρα πήρε ξαφνικά... φωτιά με τους ανθρώπους του γηπέδου να προσπαθούν να τη σβήσουν αλλά μάταια, καθώς κόπηκε σε 2 με 3 κομμάτια.
Από την πλευρά των γηπεδούχων γίνεται αναφορά ότι τη φωτιά την έβαλαν μέλη της Τορσίντα (ultras της Χάιντουκ), οι οποίοι μεταμφιέστηκαν σε σεκιούριτι του γηπέδου και τοποθέτησαν πυροτεχνήματα κάτω από το πανό προκειμένου να πάρει φωτιά.
Een bizarre situatie vandaag in Zagreb. Aartsrivalen Dinamo Zagreb en Hajduk Split stonden tegenover elkaar. De harde kern van Hajduk (Torcida) heeft met vooraf geplaatst vuurwerk het groepsdoek van de Bad Blue Boys tijdens de wedstrijd op afstand in brand gestoken! pic.twitter.com/Tl8EOsN88V— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 9, 2026
