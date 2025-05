Η Αλ Χιλάλ ανακοίνωσε ότι θα τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Ζορζέ Ζεσούς, ο οποίος είχε αναλάβει την τεχνική της ηγεσία το 2023.

Ο Ζορζέ Ζεσούς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Αλ Χιλάλ, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους κοινή συναινέσει, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στα ημιτελικά του Champions League Ασίας από την Αλ Αχλί.

Ο 70χρονος προπονητής είχε αναλάβει την Αλ Χιλάλ τον Ιούλιο του 2023 και την οδήγησε σε ένα ιστορικό σερί 34 συνεχόμενων νικών, αριθμός-ρεκόρ σε παγκόσμιο επίπεδο, κατακτώντας μάλιστα το 19ο πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία με την ομάδα του Ριάντ. Ωστόσο, τη φετινή σεζόν η ομάδα βρίσκεται σε απόσταση έξι βαθμών από την κορυφή, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν. Ο Πορτογάλος τεχνικός κάθισε στον πάγκο τους για 99 παιχνίδια μέσα στο διάστημα αυτό.

Την τεχνική ηγεσία αναλαμβάνει προσωρινά ο Μοχάμεντ Αλ-Σαλούμπ, ενώ τα τοπικά Μέσα αναφέρουν πως πριν την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Μουντιάλ Συλλόγων, θα έχει προσληφθεί νέος προπονητής. Να θυμίσουμε ότι ο Ίβηρας προπονητής είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονταν για την εθνική Βραζιλίας, μαζί με τον Κάρλο Αντσελότι.

