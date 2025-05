Το χειρότερο σερί στην ιστορία της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και κινδυνεύει με το χειρότερο σερί στην ιστορία της, ενώ ο ΠΑΟΚ ψάχνει διαδοχικές νίκες επί του Ολυμπιακού για πρώτη φορά μετά το 2019. Η Μπάγερν, ο Σαλάχ, η μάχη του Champions League σε Αγγλία και Ιταλία. Όλα στα Crazy Stats!

Η μάχη για τη 2η θέση συνεχίζεται στη Super League, με τα ντέρμπι να διεξάγονται και αυτή την αγωνιστική το βράδυ της Κυριακής. Στο ένα από αυτά η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, από τον οποίο έχει ηττηθεί μόνο σε 1 από τα 13 προηγούμενα παιχνίδια της ως γηπεδούχος για το πρωτάθλημα (1-2 τον Δεκέμβριο του 2020). Παράλληλα, η Ένωση έχει κερδίσει και τα 2 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, ψάχνοντας 3η διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 1998.

Η ομάδα του Αλμέιδα μπορεί να πατήσει και στις κακές επιδόσεις των πρασίνων στις εξόδους της, καθώς δεν κερδίζουν για 7 συνεχόμενα εκτός έδρας ματς στη Super League, ενώ η τελευταία φορά που έχασαν για 3 διαδοχικά ήταν τον Απρίλιο του 2015. Βρίσκουμε τον άσο στο 2.05.

Η ΑΕΚ, πάντως, συνεχίζει να προβληματίζει, προέρχεται από 3 διαδοχικές εντός έδρας ήττες και θα προσπαθήσει να αποφύγει το χειρότερό της σερί στην ιστορία της στην κατηγορία, καθώς ποτέ δεν ηττήθηκε σε 4 σερί ματς στο γήπεδό της. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε και τα 2 τελευταία μεταξύ τους ματς, αμφότερα εντός έδρας, και θα ψάξει 3η διαδοχική νίκη στο ζευγάρι για πρώτη φορά από τον Μάιο του 1977. Θα τα καταφέρει; Στο 3.50 προσφέρεται το διπλό.

Το σερί του ΠΑΟΚ από το 2019

Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο, σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους. Οι γηπεδούχοι, λοιπόν, έχουν κερδίσει και τα 6 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους για τα playoffs, ενώ συνολικά έχουν χάσει μόλις 1 από τα 21 προηγούμενα ματς πρωταθλήματος. Αυτή η ήττα, πάντως, ήρθε από τον ΠΑΟΚ φέτος στα playoffs στην Τούμπα (1-2).

Ο »Δικέφαλος του Βορρά», μάλιστα, έχοντας κερδίσει το μεταξύ τους παιχνίδι πριν σχεδόν ένα μήνα, ψάχνει διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2019. Θα τα καταφέρει; Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 2.60. Από εκεί και πέρα, θα αναμετρηθούν η ομάδα που έχει πετύχει φέτος τα περισσότερα γκολ στο πρώτο 15λεπτο των αγώνων (ο Ολυμπιακός έχει 10) κόντρα στην ομάδα, που έχει πετύχει τα περισσότερα στο τελευταίο 15λεπτο (ο ΠΑΟΚ έχει 16). Το G/G πληρώνει 1.80, ενώ στο 1.80 προσφέρεται και η επιλογή να σημειωθεί γκολ και στα 2 ημίχρονα.

Τέλος, ο Μαντί Καμαρά είναι ο κορυφαίος σκόρερ του ΠΑΟΚ φέτος (9 τέρματα), έχοντας σκοράρει και στα 2 τελευταία παιχνίδια του κόντρα στον Ολυμπιακό. Σε απόδοση 5.25 η επιλογή να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Καμαρά.

Τα ρεκόρ του Σαλάχ

Η Λίβερπουλ κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο και τώρα ταξιδεύει στο Λονδίνο για το ματς με την Τσέλσι, που καίγεται για βαθμούς στη μάχη του Champions League. Οι «μπλε» δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 10 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, στο χειρότερο σερί τους από το 1990, ενώ όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν την ομάδα, που μόλις στέφθηκε πρωταθλήτρια, έχουν κερδίσει μόλις σε 1 από τις 6 προηγούμενες περιπτώσεις (1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2013).

20 - Liverpool have won their 20th English top-flight title, moving them level with Manchester United for the joint-most by any side. Reds. pic.twitter.com/392vPSWOBg — OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2025

Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν το… double επί της Τσέλσι στη σεζόν για πρώτη φορά μετά το 2019-20, ενώ ο Άρνε Σλοτ μπορεί να γίνει μόλις ο 3ος προπονητής στην ιστορία της Λίβερπουλ, που κερδίσει και τα 2 πρώτα του ματς κόντρα στην Τσέλσι μετά τους Σάνκλι και Έβανς. Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 3.10.

Την ίδια στιγμή, οι Reds εντυπωσιάζουν κάθε φορά, που φτάνουμε στον Μάιο, καθώς τον συγκεκριμένο μήνα δεν έχουν χάσει κανένα από τα 20 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Η τελευταία τους ήττα, πάντως, είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2018 από την Τσέλσι στο Stamford Bridge. Θα τα καταφέρει ξανά η Τσέλσι; Στο 2.20 ο άσος.

206 - Title winners Liverpool have been top of the Premier League for 206 days this season, 165 more than any other side (Man City, 41). Dominance. pic.twitter.com/kgK134TqSU — OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2025

Τέλος, ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ φέτος. Έφτασε στα 28 γκολ στην Premier League, μοιράζοντας και 18 ασίστ. Ακόμα μία άμεση συμμετοχή σε γκολ τώρα, θα του επιτρέψει να ισοφαρίσει την επίδοση των Κόουλ (1993-94) και Σίρερ (1994-95), που είχαν από 34 γκολ και 13 ασίστ. Επίσης, ο Αιγύπτιος έφτασε στα 28 γκολ σε ηλικία 32 ετών και χρειάζεται ακόμα ένα, για να πιάσει τον Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο οποίος τη σεζόν 2009-10 είχε πετύχει 29 γκολ. Ο Ιβοριανός παραμένει ο κορυφαίος σκόρερ σε μία χρονιά ηλικίας 30+ ετών. Σε απόδοση 2.20 η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σαλάχ.

Bwin Quick Hits

Κανένα από τα 7 προηγούμενα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα δεν έχασε ο Άρης, που κάνει και την κορυφαία του επίδοση στα playoffs με αήττητο σερί 4 αγώνων. Την ίδια στιγμή, ο ΟΦΗ μετράει 5 διαδοχικές ήττες, στο χειρότερο σερί του από τον Μάρτιο του 2021. Θα συνεχιστούν οι επιδόσεις τους; Σε απόδοση 2.05 το διπλό.

Ο Αστέρας έχει κερδίσει και τα 2 τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Θα διευρύνει το σερί του, φτάνοντας στην 3η σερί νίκη, για την καλύτερη επίδοσή του στο ζευγάρι από τον Μάρτιο του 2023; Στο 2.05 βρίσκουμε τον άσο.

Ο Παναιτωλικός έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 8 τελευταία τους ματς στο πρωτάθλημα. Την ίδια στιγμή η Καλλιθέα κέρδισε το προηγούμενο μεταξύ τους παιχνίδι και διεκδικεί σερί νίκες στη Super League για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2005. Θα τα καταφέρει; Στο 1.90 ο άσος.

11 - #McTominay scored 11 goals in the current league, more than any other 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 player in a single Serie A campaign (overtaken Law in 1961/62); before him, the last 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 midfielder able to score 10+ goals in a single Big-5 campaign was Charlie Adam in 2010/11 (12, Blackpool). Royal. pic.twitter.com/CUQnQjF4J0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 27, 2025

Η Νάπολι πήρε προβάδισμα τίτλου στη Serie A και τώρα έχει να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λέτσε. Οι Partenopei έχουν κρατήσει το μηδέν και στα 3 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ θα αντιμετωπίσουν μία ομάδα, που έχει να κερδίσει μπροστά στο κοινό της από τις 15 Δεκεμβρίου. Το διπλό προσφέρεται στο 1.55, ενώ αν το συνδυάσουμε με N/G στο 2.30.

Το πρόγραμμα της Premier League ανοίγει το βράδυ της Παρασκευής, όταν η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί τη φορμαρισμένη Γουλβς. Για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ξεχωρίζει ο Ομάρ Μαρμούς, ο οποίος έχει πετύχει όλα του τα γκολ στο Etihad μέχρι στιγμής. Η απόδοση να σκοράρει ξανά οποιαδήποτε στιγμή ο Μαρμούς κυμαίνεται στο 1.71.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο έχει μείνει στην ισοπαλία και στα 5 τελευταία της μαδριλένικα ντέρμπι στη LaLiga. Θα συνεχιστεί το σερί και κόντρα στη Χετάφε; Η ισοπαλία πληρώνει 2.95.

Η Ρεάλ υποδέχεται τη Θέλτα, από την οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 21 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, κερδίζοντας τα 19 από αυτά. Σε αυτό το σερί, μάλιστα, οι Μαδριλένοι έχουν πετύχει συνολικά 67 γκολ, 3,2 ανά παιχνίδι. Στο 1.70 ο άσος σε συνδυασμό με Over 2,5. Επιπλέον, ο Κιλιάν Μπαπέ έφτασε τα 34 γκολ φέτος με τη Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις και χρειάζεται άλλα 3, για να πιάσει τον Ιβάν Ζαμοράνο, που είναι ο μοναδικός με περισσότερα τέρματα (37 τη σεζόν 1992-93) στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της «βασίλισσας». Στο 1.61 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μπαπέ.

Η Ατλέτικο έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Αλαβές, όπου τα τελευταία χρόνια δεν τα πηγαίνει καθόλου και έχει ηττηθεί και στις 2 τελευταίες επισκέψεις της εκεί. Η τελευταία φορά που γνώρισε 3 διαδοχικές ήττες στο Mendizorrotza ήταν το 2002. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 3.75 προσφέρεται ο άσος.

Η Μπάγερν ετοιμάζεται να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα στη Γερμανία, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Λειψία, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 από τα 10 μεταξύ τους ματς για την Bundesliga στο γήπεδο των «Ταύρων», τον Μάρτιο του 2018. Θα πανηγυρίσει τη νίκη και τον τίτλο; Στο 1.65 το διπλό.

Τα 10 από τα 12 τελευταία γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Μπρέντφορντ για την Premier League έχουν σημειωθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 4.40 η απόδοση να κερδίσει η Γιουνάιτεντ το δεύτερο ημίχρονο.

Ντέρμπι των Βάσκων το βράδυ της Κυριακής, με τη Σοσιεδάδ με φιλοξενεί την Μπιλμπάο. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις 7 προηγούμενες εξόδους τους στο Σαν Σεμπαστιάν, με την τελευταία νίκη να σημειώνεται τον Μάρτιο του 2017. Αυτό το σερί είναι και το χειρότερο για την ομάδα του Βαλβέρδε στο ζευγάρι στον 21ο αιώνα. Θα κερδίσουν και πάλι οι γηπεδούχοι; Στο 2.40 βρίσκουμε τον άσο.

Το βράδυ της Κυριακής η Μπολόνια φιλοξενεί τη Γιουβέντους. Και τα 4 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 5 ήταν το 1980. Τώρα, η ισοπαλία πληρώνει 3.10.

Κρίσιμο ματς στη μάχη του Champions League στην Ιταλία, με τη Ρόμα να φιλοξενεί τη Φιορεντίνα το απόγευμα της Κυριακής. Οι γηπεδούχοι έχουν χάσει μόλις 3 από τα 50 εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια, με την τελευταία νίκη των Viola στη Ρώμη να έρχεται τον Απρίλιο του 2018. Η ομάδα του Ρανιέρι είναι η πιο φορμαρισμένη στην κατηγορία και ο άσος πληρώνει 1.70.

Η Λάτσιο δεν έχασε κανένα από τα 12 προηγούμενα ματς με αντίπαλο την Έμπολι για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 10 από αυτά. Η τελευταία νίκη των Τοσκανών σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2015, με τους «λατσιάλι» να κερδίζουν και τα 5 τελευταία ματς στο Castellani. Επιπλέον, οι γηπεδούχοι έχουν συμπληρώσει αισίως 19 ματς χωρίς νίκη, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία τους. Το διπλό πληρώνει 1.88.

7 - #Pedro is the player who has scored the most goals as a substitute in a single #SerieA season for #Lazio, in the era of three points for a win (since 1994/95): seven, overtaking Tommaso Rocchi (six, in 2008/09). Certainty.#LazioParma — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 28, 2025

Το πρόγραμμα της Serie A κλείνει τη Δευτέρα με την αναμέτρηση Τζένοα – Μίλαν. Τα 2 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς έληξαν ισόπαλα και η τελευταία φορά που το σερί έφτασε στα 3 ήταν το 1992. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 3.60 βρίσκουμε την ισοπαλία.

Η Ντόρτμουντ συνεχίζει την αντεπίθεσή της στη Γερμανία και τώρα υποδέχεται τη Βόλφσμπουργκ, που αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους αντιπάλους του Γκιρασί. Ο επιθετικός των Βεστφαλών έχει πετύχει 6 γκολ επί των «Λύκων» στην καριέρα του, που είναι τα περισσότερα από κάθε άλλον αντίπαλο. Σε απόδοση 3.70 βρίσκουμε την επιλογή να πετύχει το πρώτο γκολ ο Γκιρασί.

Μόλις 1 από τα 16 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο την Άιντραχτ έχει χάσει η Μάιντς για την Bundesliga. Παράλληλα, οι γηπεδούχοι έχουν ήδη ισοφαρίσει την κορυφαία τους επίδοση στο πρωτάθλημα με αήττητο σερί 11 αγώνων (τόσους είχαν και με τον Τούχελ στον πάγκο το 2010). Την ίδια στιγμή, η Άιντραχτ έχει κερδίσει μόλις σε 1 από τις 6 εξόδους της στον δεύτερο γύρο, επίδοση που είναι η χειρότερή της από το 2022. Ο άσος προσφέρεται στο 2.35.

Ο Ουνάι Έμερι έχει εξαιρετική παράδοση κόντρα στη Φούλαμ στην Premier League, καθώς την έχει αντιμετωπίσει 6 φορές και έφτασε στη νίκη σε όλες τις περιπτώσεις. Θα συνεχιστεί το σερί του; Στο 1.75 βρίσκουμε τον άσο για την Άστον Βίλα.

Η Άρσεναλ έχει τον επαναληπτικό με την Παρί Σεν Ζερμέν στο μυαλό, όμως έχει εξαιρετική παράδοση κόντρα στην Μπόρνμουθ, την οποία κερδίζει για 8 σερί εντός έδρας ματς σε όλες τις διοργανώσεις, με συνολικό σκορ 23-4. Επίσης, οι «κανονιέρηδες» έχουν χάσει μόλις 1 από τα 35 προηγούμενα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα έπειτα από ματς στην Ευρώπη. Θα συνεχιστούν τα σερί τους; Στο 2.10 βρίσκουμε τον άσο.

Κανένα από τα 7 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο την Μπράιτον για το πρωτάθλημα δεν κέρδισε η Νιουκάστλ. Θα διευρύνουν οι γηπεδούχοι το καλό τους σερί; Στο 2.80 προσφέρεται ο άσος.

Η Γουέστ Χαμ φιλοξενεί την Τότεναμ, από την οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 4 τελευταία μεταξύ τους ματς εντός έδρας. Αυτό το σερί είναι και το κορυφαίο της στο ζευγάρι από το 2001. Θα το διευρύνουν οι γηπεδούχοι; Στο 2.20 ο άσος.

Η αυλαία στην Premier League πέφτει το βράδυ της Δευτέρας, όταν η Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι φιλοξενούμενοι τρέχουν αήττητο σερί 8 αγώνων στο ζευγάρι, ενώ έχουν χάσει μόλις 1 από τα 14 πιο πρόσφατα μεταξύ τους. Θα συνεχίσουν οι φιλοξενούμενοι το εντυπωσιακό τους σερί; Στο 3.00 προσφέρεται το διπλό.

