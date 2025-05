Μπρούνο Φερνάντες: «Όταν πεθάνω θα έχω χρόνο να χαλαρώσω και να ξεκουραστώ»

Οι δηλώσεις του Πορτογάλου μέσου μετά την εντυπωσιακή νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί την Ατλέτικο Μπιλμπάο.

Σαν σίφουνας πέρασε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Σαν Μάμες, με το επιβλητικό τελικό 3-0 και βρίσκεται ένα ενενηντάλεπτο μακριά από τον τελικό του Europa League μετά από τέσσερα χρόνια.

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης δε θα μπορούσε να είναι άλλος πέρα από τον 30χρόνο αρχηγό των «Κόκκινων Διαβόλων», ο οποίος με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έβαλε γερά τις βάσεις για την υπόθεση πρόκριση.

Μετά το τέλος του ματς προχώρησε σε δηλώσεις στo «TNT Sports» και τον Ρίο Φέρντιναντ: «Πρέπει να εξελίσσεσαι και να καταλαβαίνεις πού βρίσκεσαι, τον τόπο και τον σύλλογο για τον οποίο παίζεις».

«Φυσικά, η Σπόρτινγκ είναι ένας μεγάλος σύλλογος, αλλά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένας παγκόσμιος σύλλογος, με την προσοχή και την πίεση που αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτό αγαπάμε να κάνουμε», συμπλήρωσε.

Παράλληλα έδωσε και τη δική του απάντηση στον προπονητή και τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας όταν του λένε να κατεβάσει λίγο τους τόνους: «Ο προπονητής και ο φυσιοθεραπευτής μου λένε να χαλαρώσω και να ξεκουραστώ. Όταν πεθάνω θα έχω αρκετό χρόνο να χαλαρώσω και να ξεκουραστώ»

