Ο τηλεοπτικός φακός «έπιασε» τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παραμιλάει με τον εαυτό του, εντελώς απογοητευμένος μετά τον αποκλεισμό της Αλ Νασρ από το ασιατικό Champions League.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δίνει... ρεσιτάλ στο σκοράρισμα στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο για ακόμη μία φορά θα αναγκαστεί να μείνει με χέρια αδειανά από «ασημικά».

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που αγωνίζεται στην Αλ Νασρ από τον Ιανουάριο του 2023, είδε την Καβασάκι από την Ιαπωνία να αποκλείει την ομάδα του στον ημιτελικό του ασιατικού Champions League, επικρατώντας 3-2. Η ομάδα του Ρονάλντο έχανε με 1-3 στο 76ο λεπτό και έκανε την ύστατη προσπάθεια για να οδηγήσει το ματς στην παράταση.

Τρία λεπτά πριν το φινάλε μείωσε και στις καθυστερήσεις άγγιξε την ισοφάριση με τον Ρονάλντο να αποδεικνύεται μοιραίος αστοχώντας σε τετ α τετ, ενώ στο α' μέρος είχε και δοκάρι. Μετά το τέλος του ματς, η κάμερα έπιασε τον Πορτογάλο να... παραμιλάει στο κέντρο του γηπέδου κάνοντας χειρονομίες, πλήρως απογοητευμένος, προτού κατευθυνθεί προς τα αποδυτήρια με σκυμμένο το κεφάλι.

Genuinely, what is he doing?



