Ανέβηκε στην Championship η Ρέξαμ του Ράιαν Ρέινολντς επικρατώντας της Τσάρλτον με 3-0 και σημειώνοντας την τρίτη της διαδοχική άνοδο, κάτι που δεν είχε καταφέρει στο παρελθόν καμία αγγλική ομάδα.

Μεγάλες και ιστορικές στιγμές ζουν οι φίλαθλοι της Ρέξαμ! Η ομάδα του Mr. Deadpool, Ράιαν Ρέινολντς, νίκησε την Τσάρλτον με 3-0 και εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδό της στην Championship, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.

WE ARE GOING UP 😍



🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/3rWwTTrgSV