Καρέτσας: «Δεν σκοπεύω να φύγω ακόμη από την Γκενκ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να φύγει την επόμενη σεζόν από την Γκενκ, καθώς και ότι δεν νιώθει καθόλου πίεση όταν αγωνίζεται.

Με αφορμή την ανάδειξή του ως κορυφαίου παίκτη του μήνα για το πρωτάθλημα του Βελγίου από την βελγική ιστοσελίδα «hln», ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο μέσο αυτό και μίλησε για διάφορα θέματα.

Μεταξύ αυτών ήταν φυσικά και η έντονη μεταγραφική φημολογία που υπάρχει γύρω από το όνομά του τονίζοντας πως ο σκοπός του είναι παραμείνει και την ερχόμενη σεζόν στην Γκενκ κι αυτό δεν θα αλλάξει, εκτός αν διαταραχθούν με κάποιον τρόπο οι σχέσεις του με την ομάδα.

«Δεν το σκέφτομαι, επειδή δεν σχεδιάζω ακόμη να φύγω. Είναι ωραίο να ακούς το όνομά σου να συνδέεται με τόσο μεγάλες ομάδες, αλλά δεν υπάρχει λόγος να ενθουσιάζομαι μ' αυτό. Πάντα πρέπει να μένεις ήρεμος. Θα κοιτάξουμε να πάμε βήμα βήμα με βάση το τι είναι καλύτερο για μένα. Εγώ βλέπω σίγουρα τον εαυτό μου να μένει στην Γκενκ του χρόνου, εκτός αν κάτι πάει στραβά στις σχέσεις μου με την ομάδα, αλλά αυτές ήταν πάντα καλές. Οπότε έτσι θα είναι η κατάσταση».

