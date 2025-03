Σημαντική καινοτομία ετοιμάζει η ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (RFEF) που θέλει να εισάγει στην κορυφαία κατηγορία του ποδοσφαίρου Γυναικών το Football Video Support (FVS), μίας εναλλακτικής λύσης για το VAR.

Την Τετάρτη η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας (RFEF) συνεδρίασε, προκειμένου να παρθούν αποφάσεις για την βελτίωση στου ισπανικού συστήμαστος διαιτησίας.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία, διαιτητές, σύλλογοι και παίκτες συμφώνησαν να γίνουν τα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο Γυναικών της χώρας, στο οποίο από τη νέα σεζόν θα εισαχθεί η χρήση της τεχνολογίας του Football Video Support (FVS), αφού πρώτα ζητηθεί η απαραίτητη άδεια από την FIFA.

Πρόκειται στην ουσία για μία διαφορετική εκδοχή του VAR που θα βοηθάει τους διαιτητές να διορθώνουν τις αποφάσεις τους πάνω σε συγκεκριμένες φάσεις, αλλά μόνο εφόσον τους το ζητήσουν οι προπονητές. Δηλαδή κάτι σαν το challenge, το οποίο εάν είναι επιτυχημένο θα δίνει στους προπονητές το δικαίωμα διατήρησης των δύο συνολικά challenges που θα έχουν διαθέσιμα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

