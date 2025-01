Κατηγορηματικός ως προς την εισαγωγή του «challenge» στο ποδόσφαιρο είναι ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι.

Οι καιροί αλλάζουν και το ίδιο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει προσαρμοστεί στη βοήθεια που μπορεί να του προσφέρει η τεχνολογία, με το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χρήση του VAR.

Πριν από λίγο διάστημα, ο Πιερλουίτζι Κολίνα, πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών της FIFA, είχε αναφέρει ότι η παγκόσμια ομοσπονδία σκέφτεται να προσθέσει το... μπασκετικό «challenge» στο χώρου του ποδοσφαίρου, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι οι προπονητές θα μπορούν να ζητήσουν την επανεξέταση κάποιας φάσης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα «La Stampa», ο Ρομπέρτο Ροσέτι, πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών της UEFA, τόνισε πως το συγκεκριμένο εγχείρημα θα αποτελέσει ρίσκο για τον ρυθμό του ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια μίας αναμέτρησης.

«Στο ποδόσφαιρο υπάρχει υποκειμενική ερμηνεία σε αρκετούς κανόνες. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις το VAR παρεμβαίνει κάθε τρία ματς, αυτή τη χρονιά έγιναν 3.020 έλεγχοι και 214 παρεμβάσεις σε 660 παιχνίδια. Ο ρυθμός του αγώνα επηρεάζεται, οπότε φανταστείτε τι θα γινόταν εάν οι προπονητές των ομάδων είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν δύο έξτρα παρεμβάσεις σε κάθε ματς. Θα δημιουργούσε περισσότερες παρεξηγήσεις παρά σαφήνεια. Είναι ρίσκο, ο ρυθμός ενός αγώνα θα αναστατωνόταν», ανέφερε ο πρώην Ιταλός διαιτητής.

