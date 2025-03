Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε μέσω των social media ότι το *Fatal Fury: City of the Wolves*, το νέο videogame στο οποίο θα συμμετέχει ως χαρακτήρας, θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπαίνει στον κόσμο των videogames! Ο Πορτογάλος σταρ ανακοίνωσε μέσω social media τη συμμετοχή του στο νέο Fatal Fury: City of the Wolves, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου.

Το παιχνίδι, που ανήκει στην κατηγορία των fighting games, θα έχει τον ίδιο ως χαρακτήρα και αναμένεται να ενθουσιάσει τους οπαδούς του CR7.

Ο ίδιος στην ανάρτηση του στο X έγραψε: «Μεγάλη είδηση ​​για να τη μοιραστείτε με όλους σήμερα! Θα γίνω χαρακτήρας στο νέο παιχνίδι μάχης FATAL FURY: City of the Wolves! Ας διασκεδάσουμε λίγο στις 24 Απριλίου».

Big news to share with everyone today!

I'm going to be a character in the new fighting game FATAL FURY: City of the Wolves! @FATALFURY_PR

Let's have some fun on April 24th!

https://t.co/XaIqKFHUIG #SNK #FatalFury #CR7 #AD pic.twitter.com/UX0PhYKKNP