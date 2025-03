Γιακουμάκης στο Gazzetta: «Στην Ινδία το ποδόσφαιρο αναπτύσσεται, θα έλεγα στον οποιοδήποτε να έρθει»

Ο Πέτρος Γιακουμάκης έγινε τον Γενάρη κάτοικος Ινδίας και μεταφέρει μέσω του Gazzetta τις πρώτες του εντυπώσεις από την Punjab FC και τη χώρα.

Λένε πως όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις από κάτω κάποιον Ελληνα, κάτι που μάλιστα τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνεται και στο ποδόσφαιρο.

Βλέπετε από το 2000 και έπειτα όλο και περισσότεροι συμπατριώτες μας αγωνίζονται με μεγάλη επιτυχία εκτός των συνόρων και διαφημίζουν τη χώρα μας, ενώ το σχετικό φαινόμενο έχει εσχάτως γιγαντωθεί, αφού πολλά δικά μας παιδιά συγκαταλέγονται στα «hot» ονόματα του παγκοσμίου football.

Η Ινδία δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση και ήδη αρκετοί Ελληνες παίκτες διαπρέπουν και στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα της υφηλίου.

Στην περιοχή Πουντζάμ (ή αλλιώς Πενταποταμία) δε που εδρεύει η ομώνυμη ομάδα, παρατηρείται έντονο «γαλανόλευκο χρώμα», αφού η εκεί έλευση του Νίκου Τοπολιάτη που επί της ουσίας «τρέχει» το club έβαλε τις βάσεις ώστε να καθιερωθεί στην Indian Super League. Αρχικά προβιβάστηκε με τον Στάικο Βεργέτη στον πάγκο της, ενώ πλέον τα «ηνία» κρατά ο Παναγιώτης Διλμπέρης.

Από τον Γενάρη τη φανέλα της Punjab FC φορά και ένας δικός μας άνθρωπος, ο Πέτρος Γιακουμάκης, καθώς ο 32χρονος φορ που στο παρελθόν έπαιξε μεταξύ άλλων σε Λεβαδειακό, Ατρόμητο, Βέροια, Ιωνικό και Λαμία υπέγραψε στον σύλλογο.

Ο έμπειρος επιθετικός μίλησε στο Gazzetta για τη νέα σελίδα που γύρισε στην καριέρα του και μας μετέφερε τις πρώτες του εντυπώσεις.

-Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σου ήρθε στο μυαλό όταν άκουσες για το ενδιαφέρον της Πούντζαμ και την Ινδία;

«Χάρηκα πολύ όταν το έμαθα. Πάντα ήθελα να αγωνιστώ στο εξωτερικό και το είδα σαν πρόκληση. Σαν μία μεγάλη πρόκληση. Μάλιστα η πρόταση που μου έγινε συνέπεσε σε πολύ καλό timing».

-Μίλησες με κάποιον για τη χώρα και την ομάδα;

«Είχα επαφή με τον Νίκο Τοπολιάτη (σ.σ. τεχνικός διευθυντής του club) που μου ανέλυσε όλα όσα ήθελα να μάθω. Με ενημέρωσε για τα πάντα. Οπως και με τον κόουτς (σ.σ. τον Παναγιώτη Διλμπέρη). Γίνεται πολύ καλή δουλειά στο club. Ο κ. Τοπολιάτης βρίσκεται πέντε χρόνια και η ομάδα συνεχώς προοδεύει. Αναπτύχθηκαν οι ακαδημίες της και βγαίνουν συνεχώς νέοι παίκτες. Αξίζαμε μάλιστα να μπούμε στα Play Off».

-Πόσο σημαντικό είναι που στον πάγκο βρίσκεται ο Παναγιώτης Διλμπέρης και τεχνικός διευθυντής είναι ο Νίκος Τοπολιάτης;

«Πάρα πολύ. Μου εξήγησαν τα πάντα και με βοήθησαν να εγκλιματιστώ. Μου ανάλυσαν τις λεπτομέρειες για το πρωτάθλημα, τις απαιτήσεις που υπάρχουν και υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ μας. Ηταν πολύ εύκολο για μένα»

-Τι σου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση;

«Μου αρέσουν πολύ τα γήπεδα στην Ινδια. Βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και τολμώ να πω ότι είναι σε καλύτερη και από ορισμένα της Super League. Ναι μεν όπου έχω παίξει μέχρι στιγμής ήταν στάδια (σ.σ. όχι δηλαδή για αποκλειστική ποδοσφαιρική χρήση), αλλά ο αγωνιστικός χώρος ήταν καταπληκτικός».

-Οι διαφορές που έχεις συναντήσει στο πρωτάθλημα αλλά και στην καθημερινότητά σου;

«Υπάρχουν διαφορές μεταξύ του ελληνικού και το ινδικού πρωταθλήματος, σαν στυλ. Στην Ινδία παίζουμε πιο πολύ ‘transition game’ στην Ινδία. Οι ομάδες δεν παίζουν κλειστά πίσω και υπάρχουν πολλοί χώροι που μπορείς να τους εκμεταλλευτείς. Προσωπικά με βολεύει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Σε επίπεδο καθημερινότητας μόνο το φαγητό είναι διαφορετικό. Δεν τρώνε μοσχάρι και χοιρινό και έτσι υπάρχουν διαφορές. Εδώ μάλιστα τα φαγητά είναι πολύ πικάντικα, που δεν τα τρώω έτσι .Πρέπει λοιπόν να το συνηθίσεις».

