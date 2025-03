Η Βραζιλία υπέστη την πιο βαριά της ήττα από την Αργεντινή εδώ και 66 χρόνια και ο Φελίπε Μέλο... απασφάλισε κατά της εθνικής του ομάδας, προειδοποιώντας με block όσους εξακολουθούν να πιστεύουν πως ο Νεϊμάρ δεν έχει χώρο στη Σελεσάο.

Κατακραυγή επικρατεί στη Βραζιλία σε βάρος της εθνικής μετά την ιστορική συντριβή από την Αργεντινή για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η Σελεσάο γνώρισε την πιο βαριά ήττα από την Αλμπισελέστε από το 1959 προβληματίζοντας με την εμφάνισή της και ήδη υπάρχουν διαβουλεύσεις μέσα στην ομοσπονδία για την επόμενη μέρα και τον διάδοχο του Ντοριβάλ Τζούνιορ στον πάγκο.

Την ίδια ώρα, έντονα πυρά έριξε και ο Φελίπε Μέλο κατά των συμπατριωτών του και της εθνικής του ομάδας, ζητώντας παράλληλα την άμεση επιστροφή του Νεϊμάρ στην αποστολή και την ενδεκάδα.

Ο συχνά οξύθυμος παλαίμαχος μέσος της Σελεσάο, άστραψε και βρόντηξε σε βίντεο που ανέβασε στα social media μετά το τέλος του αγώνα, αφενός κατηγορώντας τους διεθνείς για την εικόνα τους και αφετέρου προειδοποιώντας με... block όσους εξακολουθούν να τάσσονται κατά της επιστροφής του Νεϊμάρ στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα:

«Όποιος λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τον Νεϊμάρ, θα τον κάνω block. Ο Νεϊμάρ πρέπει να παίζει ακόμα και με ένα πόδι. Είναι το Νο10 της Σελεσάο!

Αυτοί οι παίκτες είναι υπερβολικά καλοί για να έχουν τόσο κακή συμπεριφορά στο χορτάρι».

🚨Felipe Melo loses it on the Seleção:



“These players are way too good to have such a bad attitude!”



“If you say we don’t need Neymar, I'll block you. Neymar, with only one leg, is the #10 for the Seleção!”pic.twitter.com/W6YIqQgC3w