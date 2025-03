Η Ιαπωνία επικράτησε του Μπαχρέιν (2-0) και έγινε η πρώτη εθνική- εκτός των διοργαννωτών- που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η Ιαπωνία έγινε η πρώτη εθνική ομάδα, εκτός των διοργανωτών, που εξασφάλισε την πρόκριση στο 2026, επικρατώντας 2-0 του Μπαχρέιν στην 7η αγωνιστική των προκριματικών της AFC.

Η ταλαντούχα γενιά των Μπλε Σαμουράι βρήκε δίχτυα με τον Καμάντα στο 66' και τον Κούμπο στο 87', φτάνοντας στους 19 βαθμούς και διατηρώντας την πρώτη θέση στον Γ' όμιλο με διαφορά 13 βαθμών από τις τρίτες Σαουδική Αραβία και Ινδονησία.

Με τέσσερις αγώνες να απομένουν για τους...διώκτες της, η Ιαπωνία εξασφάλισε και μαθηματικά τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026.

Να θυμίσουμε πως στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους οι διοργανώτριες χώρες Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το τουρνουά θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά 48 ομάδες, καθώς στις προηγούμενες διοργανώσεις όπου συμμετείχαν 32 ομάδες.

