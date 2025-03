Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα: Το ρεκόρ του 1968

Μεγάλα ντέρμπι κορυφής σε Ισπανία, Ιταλία, λονδρέζικο ντέρμπι στο Λονδίνο και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την αγωνιστική είναι στα Crazy Stats!

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Ισπανία διεξάγεται στη Μαδρίτη, όπου το βράδυ του Σαββάτου η Ατλέτικο υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Οι Blaugrana έχουν κερδίσει και τα 2 τελευταία τους ματς στο Metropolitano, κρατώντας το μηδέν και στις 2 περιπτώσεις.

Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1968, για να βρούμε 3+ διαδοχικές νίκες με 0 παθητικό. Η ομάδα του Φλικ, ο οποίος θέλει να αποφύγει να γίνει ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που χάνει τα 2 πρώτα του ματς κόντρα στην Ατλέτικο, προέρχεται από 6 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, κρατώντας το μηδέν σε 4 περιπτώσεις. Το διπλό προσφέρεται στο 2.20.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από τον αποκλεισμό στο Champions League και θα επιχειρήσoυν να κερδίσουν και τα 2 ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα, μετά το 1-2 του πρώτου γύρου, στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά μετά το 2005-06. Παράλληλα, η ομάδα του Σιμεόνε τρέχει αήττητο σερί 14 εντός έδρας αγώνων στο πρωτάθλημα και κυνηγάει την επίδοση από το 2017-18 (17 ματς τότε). Θα μπορέσει η Ατλέτικο να δείξει αντίδραση και να φτάσει στη νίκη; Στο 3.00 ο άσος.

Déjà vu στο Emirates;

Το πρώτο ματς της Κυριακής στην Premier League φέρνει την Άρσεναλ να αντιμετωπίζει την Τσέλσι. Οι «κανονιέρηδες» τρέχουν αήττητο σερί 6 αγώνων στο ζευγάρι, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 2005.

Κέρδισαν, μάλιστα, και τους 2 τελευταίους εντός έδρας, σερί που είναι το καλύτερο από το 2003. Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα για τους «μπλε», που μακριά από το γήπεδό τους έχουν υποστεί 3 διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις 6 πιο πρόσφατες εξόδους.

9 - Arsenal are only the second English club to score 9+ goals across two legs of a UEFA Champions League knockout tie, after Manchester City scored 10 v Schalke in the 2018-19 last 16. Rampant. pic.twitter.com/0cBia1vFZW — OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2025

Η ομάδα του Αρτέτα μπορεί να προέρχεται από ήττα στο Emirates (0-1 από τη Γουέστ Χαμ), αλλά έχει να χάσει σερί λονδρέζικα ντέρμπι από το 2006. Τότε, πάντως, αμφότερες οι ήττες είχαν έρθει από Γουέστ Χαμ και Τσέλσι! Θα επαναληφθεί η ιστορία ή όχι; Στο 1.80 βρίσκουμε τον άσο και στο 4.33 το διπλό.

Μεγάλα ματς στη Serie A

Η Κυριακή περιλαμβάνει δύο μεγάλα παιχνίδια για τη Serie A. Στο πρώτο από αυτά χρονικά η Φιορεντίνα φιλοξενεί τη Γιουβέντους. Οι Bianconeri προέρχονται από τη συντριβή από την Αταλάντα, αλλά θα ποντάρουν στην καλή παράδοση κόντρα στους Viola, καθώς έχουν χάσει μόλις 1 από τα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (2-0 στη Φλωρεντία τον Μάιο του 2022). Πέρα από το καλό σερί, η Γιουβέντους προέρχεται από διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα, ψάχνοντας τώρα το κορυφαίο σερί από τον Ιανουάριο του 2024 (3 νικηφόρες εξόδους). Το διπλό προσφέρεται στο 2.20.

Το ματς του πρώτου γύρου, πάντως, έληξε ισόπαλο με 2-2. Η μοναδική φορά τα τελευταία 40 χρόνια που δεν αναδείχθηκε νικητής σε κανένα από τα παιχνίδια τους στην ίδια σεζόν ήταν το 2010-11. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 3.20 η ισοπαλία.

0-4 - Juventus lost an home Serie A match with a margin of at least 4 goals for the first time since 22 October 1967: 0-4 in a derby against Torino. Poker.#JuveAtalanta #JuventusAtalanta #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 9, 2025

Τέλος, ο Μόιζε Κιν κάνει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του και είχε βρει δίχτυα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Τώρα, θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος παίκτης της Φιορεντίνα, που σκοράρει και στα 2 πρώτα του ματς κόντρα στη Γιουβέντους μετά τον Ίλιτσιτς το 2015. Θα τα καταφέρει; Στο 3.50 να σκοράρει ο Κιν οποιαδήποτε στιγμή.

Λίγο αργότερα, η Αταλάντα φιλοξενεί την Ίντερ, μόλις 3 βαθμούς να τις χωρίζουν στη βαθμολογία. Αυτό συμβαίνει στον δεύτερο γύρο για πρώτη φορά μετά το 2020, όταν η διαφορά τους ήταν στον βαθμό και η ομάδα του Κόντε τότε είχε κερδίσει με 2-0.

30 - #Inter fired 30 shots in the game against Monza, a record for a team in a Serie A 2024/25 match. The Nerazzurri had also recorded at least 30 shots in a league match for the first time since January 2023 (vs Cremonese). Hammer. — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 9, 2025

Επιπλέον, οι Nerazzurri τρέχουν εντυπωσιακό αήττητο σερί στο ζευγάρι, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα από τα 12 τελευταία μεταξύ τους ματς στο πρωτάθλημα, με συνολικά τέρματα 16-5, επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ στις αναμετρήσεις τους. Κέρδισαν, μάλιστα, και τα 5 πιο πρόσφατα. Η τελευταία φορά που σημείωσαν 6 διαδοχικές νίκες ήταν το 2001. Συν ότι οι γηπεδούχοι δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 5 εντός έδρας παιχνίδια τους στη Serie A στο 2025. Το διπλό προσφέρεται στο 2.70.

Η Ίντερ, πάντως, δεν έφτασε στη νίκη σε καμία από τις 4 προηγούμενες εξόδους της στο πρωτάθλημα και κινδυνεύει, αν δεν κερδίσει τώρα, με το χειρότερό της σερί από τον Φεβρουάριο του 2018. Την ίδια στιγμή, η Αταλάντα έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά στις 23 τελευταίες αγωνιστικές (από τη Νάπολι τον Ιανουάριο) και θα ψάξει τώρα διαδοχικές νίκες για πρώτη φορά στο 2025, έχοντας συντρίψει τη Γιουβέντους την προηγούμενη αγωνιστική. Επίσης, έχει κρατήσει το μηδέν σε κάθε ένα από τα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια, κυνηγώντας το ρεκόρ συλλόγου από τον Ιανουάριο του 1997. Στο 2.55 βρίσκουμε τον άσο, στο 2.05 το N/G.

Το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής διεξάγεται το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η Λειψία υποδέχεται την Ντόρτμουντ. Οι «Ταύροι» έχουν κερδίσει τα 6 από τα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και όλα τα εντός έδρας από το καλοκαίρι του 2021 μέχρι σήμερα, με την πιο πρόσφατη νίκη των Βεστφαλών εκτός έδρας στο ζευγάρι να σημειώνεται τον Ιανουάριο του 2021 (3-1).

Βέβαια, τώρα αμφότερες οι ομάδες αντιμετωπίζουν τις δικές τους δυσκολίες. Η Λειψία έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 9 προηγούμενα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα και παραμένει χωρίς νίκη στα 4 πιο πρόσφατα. Ποτέ στη (σύντομη) ιστορία της δεν έμεινε χωρίς νίκη για 5 αγωνιστικές. Παράλληλα, κάνει και τον χειρότερο δεύτερο γύρο στην ιστορία της με μόλις 9 βαθμούς σε 8 αγώνες.

💡 @tipico_de-#Topfakt: Der @BVB hat die letzten vier Gastspiele bei @RBLeipzig alle verloren! Folgt nun der Turnaround oder werden die Sachsen ihre Serie von vier sieglosen #Bundesliga-Spielen beenden?



Die besten Fakten zum #Bundesliga-Wochenende 👉 https://t.co/GsoxNxMX3O pic.twitter.com/jVa5q3Rejv — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) March 13, 2025

Την ίδια στιγμή, ο Νίκο Κόβατς κάνει το χειρότερο ξεκίνημα προπονητή στην Ντόρμτουντ μετά τον Ρέμπερ το 2007, με μόλις 6 βαθμούς από τα 5 πρώτα του παιχνίδια στον πάγκο στο πρωτάθλημα. Ο δεύτερος γύρος μέχρι τώρα είναι ο χειρότερος μετά το 2009 για την Μπορούσια, που έκανε μόλις 1 τελική προσπάθεια εντός εστίας στην ήττα από την Άουγκσμπουργκ (0-1).

Προβλήματα επιθετικά και για τις δύο, με τη Λειψία να έχει ήδη φέρει 6 φορές φέτος 0-0 στην Bundesliga. Το ρεκόρ σε μία σεζόν ανήκει στην Κολωνία, που έφερε 9 ισοπαλίες τη σεζόν 2014-15. Συν ότι οι «Ταύροι» έχουν ήδη 9 «Χ» φέτος, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ συλλόγου. Στο 3.70 κυμαίνεται η απόδοση για την ισοπαλία, στο 14.00 η απόδοση για το ακριβές σκορ 0-0.

bwin Quick Hits

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να έχει σκοράρει στις 6 από τις 7 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Βιγιαρεάλ για το πρωτάθλημα, αλλά δεν κέρδισε ούτε σε μία περίπτωση! Επιπλέον, η «βασίλισσα» δεν κέρδισε σε καμία από τις 3 τελευταίες εξόδους της στο πρωτάθλημα και κινδυνεύει με τη χειρότερή της επίδοση από τον Μάιο του 2019. Ο συνδυασμός 1Χ και G/G πληρώνει 2.35.

Η Μίλαν δεν διανύει τις καλύτερες μέρες της και έχει δεχθεί 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 4 τελευταία της ματς στο πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί ήταν χειρότερη σημειώθηκε τον Απρίλιο του 1974. Θα το εκμεταλλευτεί η επικίνδυνη Κόμο; Στο 1.70 προσφέρεται το G/G.

Ποτέ στην ιστορία της στην Premier League δεν ηττήθηκε εντός έδρας από την Μπράιτον η Μάντσεστερ Σίτι, επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Στο 1.66 βρίσκουμε τον άσο. Από εκεί και πέρα, σε αυτό το παιχνίδι ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει την ευκαιρία να φτάσει τα 100 στο πρωτάθλημα με άμεση συμμετοχή (έχει 83 τέρματα και 16 ασίστ). Αν το κάνει, θα γίνει ο πιο «γρήγορος» που το καταφέρνει σε μόλις 94 συμμετοχές. Στο 1.70 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Χάαλαντ.

80% - Among managers with 15+ Premier League games in charge of a club, only Mick McCarthy's Sunderland (84%) & Russell Martin's Southampton (81%) have a higher loss percentage than Ruud van Nistelrooy's Leicester (80% - 12/15). Rut. pic.twitter.com/Y6xtoVuXLS — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2025

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 8 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Λέστερ για την Premier League (4-2 τον Οκτώβριο του 2021). Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, έχουν χάσει και τα 6 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα χωρίς να σκοράρουν και κινδυνεύουν με νέο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της κατηγορίας. Θα κερδίσει η Γιουνάιτεντ για 4η φορά φέτος τη Λέστερ, κάτι που έχει κάνει μόλις κόντρα σε άλλες 3 ομάδες στο παρελθόν; Στο 1.83 βρίσκουμε το διπλό, στο 3.20 αν συνδυαστεί με N/G.

Το πρόγραμμα της Serie A ανοίγει την Παρασκευή, με την Τζένοα να υποδέχεται τη Λέτσε, η οποία έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 15 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (1-0 τον Σεπτέμβριο του 2023). Το αρνητικό σερί, μάλιστα, για τους φιλοξενούμενους στη Γένοβα έχει φτάσει στα 8 παιχνίδια. Θα πετύχουν ακόμα μία νίκη οι γηπεδούχοι; Στο 2.05 βρίσκουμε τον άσο.

Η Νάπολι δοκιμάζεται στην έδρα της Βενέτσια, από την οποία δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ στα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Θα σταματήσει το αρνητικό σερί των 8 αγώνων στη Serie A χωρίς μηδέν παθητικό η ομάδα του Κόντε; Σε απόδοση 1.51 προσφέρεται το διπλό, στο 2.20 ο συνδυασμός του με N/G.

Η Μπολόνια υποδέχεται τη Λάτσιο σε κρίσιμο ματς στη μάχη της 4άδας, με τους γηπεδούχους να τρέχουν εξαιρετικό σερί στο ζευγάρι. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχουν δεχθεί γκολ σε κανένα από τα 4 τελευταία μεταξύ τους ματς στο Dall'Ara, σερί που δεν έχει φτάσει ποτέ στα 5 παιχνίδια στην ιστορία τους. Το αήττητο σερί των Rossoblu μπροστά στο κοινό τους με αντίπαλο τη Λάτσιο έχει φτάσει στα 5 ματς (τελευταία ήττα με 0-2 τον Δεκέμβριο του 2018). Θα το διευρύνουν; Στο 2.40 βρίσκουμε τον άσο.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ εντυπωσιάζει φέτος και μετράει 6 διαδοχικές νίκες κόντρα σε ομάδες που προβιβάστηκαν στην Premier League την ίδια σεζόν. Επόμενος αντίπαλός της η Ίπσουιτς, που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία. Στο 2.05 το διπλό.

Η Έβερτον υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ, από την οποία δεν έχει χάσει σε καμία από τις 8 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Το σερί αυτό έφτασε στις 9 για τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2017. Θα το επαναλάβουν τα «ζαχαρωτά»; Ο άσος πληρώνει 2.10.

00:22 - Matías Soulé's goal after 22 seconds is the fastest goal scored for Roma in a Serie A match since the data are available (since 2004/05), surpassing Francesco Totti's after 00:30 against Cesena on 21 January 2012. Record.#EmpoliRoma #SerieA pic.twitter.com/4ngQ1fjX0T — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 9, 2025

Η Ρόμα βρίσκεται σε καλή κατάσταση και κόντρα στην Κάλιαρι θα ψάξει την 6η διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα, κάτι που για τελευταία φορά συνέβη τον Αύγουστο του 2026. Οι Giallorossi έχουν και εντυπωσιακή παράδοση στο ζευγάρι, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα από τα 9 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας, ενώ έχουν υποστεί μόλις 1 ήττα στα 18 από τα 19 πιο πρόσφατα ανεξαρτήτως έδρας (2-3 τον Απρίλιο του 2021). Η απόδοση στον άσο κυμαίνεται στο 1.58.

Το πρόγραμμα κλείνει το βράδυ της Κυριακής, με τη Στουτγάρδη να αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν. Η παράδοση είναι εντυπωσιακή για την Μπάγερ στο ζευγάρι με μόλις 1 ήττα στα 28 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (1-0 τον Απρίλιο του 2018) για το πρωτάθλημα. Συν ότι η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο δεν χάνει για 29 εξόδους, κυνηγώντας το all-time ρεκόρ της Μπάγερν με 33 από το 2014. Επιπλέον, η ομάδα του Χένες προέρχεται από 3 διαδοχικές εντός έδρας ήττα, για πρώτη φορά από τη σεζόν 2021-22. Θα κερδίσουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι; Στο 2.25 το διπλό.

Η Τότεναμ έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Φούλαμ και έχει ηττηθεί και στις 5 προηγούμενες περιπτώσεις πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Μέσα σε αυτές ήταν και η περσινή ήττα από τη Φούλαμ με 3-0. Θα συνεχιστεί αυτή η παράξενη παράδοση; Στο 2.00 ο άσος.

Η Γουλβς έχει κερδίσει και στις 4 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Σαουθάμπτον για την Premier League. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, προέρχονται από 8 διαδοχικές ήττες μπροστά στο κοινό τους με συνολικό σκορ 5-29 και κινδυνεύουν να γίνουν μόλις η 3η ομάδα στην ιστορία της κατηγορίας με 9+ συνεχόμενες εντός έδρας ήττες. Στο 2.05 βρίσκουμε το διπλό.

Η εντυπωσιακή Μάιντς φιλοξενεί τη Φράιμπουργκ σε μία απροσδόκητη κόντρα με φόντο την 4άδα στην Bundesliga. Οι φιλοξενούμενοι θα ποντάρουν στην εντυπωσιακή παράδοση στο ζευγάρι, καθώς δεν έχασαν κανένα από τα 7 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Παράλληλα, αμφότερες ποντάρουν πολλά στις άμυνές τους: η Μάιντς δεν δέχεται γκολ για 4 ματς, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της από τη σεζόν 2021-22, ενώ η Φράιμπουργκ έκανε νέο ρεκόρ συλλόγου με 6 διαδοχικά ματς με 0 παθητικό. Στο 1.73 προσφέρεται το Under 2,5, στο 3.40 η ισοπαλία και στο 9.00 το ακριβές σκορ 0-0.

Η Ουντινέζε βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει πετύχει 3 διαδοχικές εντός έδρας νίκες (η τελευταία φορά που έφτασε στις 4 με τον ίδιο προπονητή ήταν τον Σεπτέμβριο του 2013), ενώ τρέχει αήττητο σερί 7 αγώνων κόντρα στη Βερόνα στο ίδιο στάδιο. Θα διευρύνουν οι γηπεδούχοι το σερί τους; Στο 1.78 ο άσος.

Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει στα 16 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο την Γκλάντμπαχ η Βέρντερ (5-1 εντός έδρας τον Οκτώβριο του 2022). Τα «πουλάρια», μάλιστα, έχουν κερδίσει και στις 3 τελευταίες τους εξόδους στο πρωτάθλημα, κάτι που πιο πρόσφατα είχαν κάνει ξανά τον Μάιο του 2020. Θα φτάσουν στην 4η διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μετά το 1994-95, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή παράδοση στο ζευγάρι; Στο 2.75 προσφέρεται το διπλό.

Η Μπρέντφορντ προέρχεται από 4 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες και αν τα καταφέρει και κόντρα στην Μπόρνμουθ, θα κάνει νέο ρεκόρ συλλόγου (είχε 5 σερί διπλά όταν έπαιζε στην League One τον Δεκέμβριο του 2010). Δεν έχει χάσει, μάλιστα, κανένα από τα 5 παιχνίδια στο ζευγάρι. Θα συνεχίσουν οι φιλοξενούμενοι τα εξαιρετικά τους σερί; Σε απόδοση 2.05 το Χ2.

Η Μπέτις έχει κερδίσει και τα 4 τελευταία της παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Τώρα, αντιμετωπίζει τη Λεγκανές με στόχο τις 5 διαδοχικές νίκες για πρώτη μετά τον Απρίλιο του 2018. Θα τα καταφέρει; Στο 2.05 προσφέρεται το διπλό.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Τορίνο στα 11 προηγούμενα παιχνίδια της κόντρα στην Έμπολι για τη Serie A, έχοντας βρει δίχτυα και στα 9 πιο πρόσφατα από αυτά. Θα συνεχίσουν την καλή τους παράδοση οι γηπεδούχοι; Στο 1.85 ο άσος.

Κανένα από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο τη Βόλφσμπουργκ δεν έχασε η Άουγκσμπουργκ. Συν ότι οι Βαυαροί τρέχουν αήττητο σερί 9 αγώνων στην Bundesliga, κάνοντας νέο ρεκόρ συλλόγου. Θα το διευρύνουν; Ο άσος πληρώνει 2.60.

