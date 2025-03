H AEK ψάχνει... γιατρειά στη Θεσσαλονίκη!

Η τελευταία αγωνιστική φέρνει την ΑΕΚ κόντρα στον Άρη, τον Ολυμπιακό να τρέχει εντυπωσιακό σερί και τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ να προσπαθούν να αποφύγουν αρνητικά ρεκόρ. Ντέρμπι στην Αγγλία, μεγάλα ματς στην Ιταλία και Crazy Stats για τα... πάντα.

Η κανονική διάρκεια της Super League κλείνει με μεγάλο ματς στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν ελπίδες για την 4άδα, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν θέλουν να μείνουν ακόμα πιο μακριά από την κορυφή. Η παράδοση στο ζευγάρι τα τελευταία χρόνια μιλάει υπέρ της Ένωσης, που δεν έχει χάσει σε καμία από τις 4 προηγούμενες επισκέψεις της στο «Χαριλάου», φτάνοντας στη νίκη σε 3 περιπτώσεις.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, τρέχει το καλύτερό της σερί στο ζευγάρι από το 2010 (τότε 11 ματς χωρίς ήττα), ενώ όσο βρίσκεται ο Αλμέιδα στον πάγκο δεν έχει υποστεί ποτέ διαδοχικές ήττες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Προέρχεται από το 0-1 από τον Ολυμπιακό και το διπλό τώρα πληρώνει 1.68.

Μετά τη μεγάλη του νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, κόντρα στον οποίο δεν έχει χάσει κανένα από τα 30 εντός έδρας τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα! Έχει κερδίσει, μάλιστα, και τα 10 πιο πρόσφατα από αυτά, με την τελευταία φορά που έχασε βαθμούς να είναι το 2-2 τον Οκτώβριο του 2011.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα προσπαθήσει να κλείσει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ως η μοναδική αήττητη μπροστά στο κοινό της, κάτι που είχε πετύχει ξανά πριν 3 χρόνια, τη σεζόν 2021-22. Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, βρίσκονται σε καλή κατάσταση, προέρχονται από 3 διαδοχικές νίκες και ψάχνουν το καλύτερό τους σερί από τον Φεβρουάριο του 2012 (τότε 4). Θα παίξουν με αυτοπεποίθηση και ο άσος σε συνδυασμό με G/G προσφέρεται σε ενισχυμένη απόδοση 3.00.

Τέλος, ο φορμαρισμένος Τσικίνιο έχει βρει δίχτυα και στα 3 τελευταία του παιχνίδια για τη Super League με τον Ολυμπιακό. Θα προσπαθήσει τώρα να γίνει ο πρώτος παίκτης των «ερυθρόλευκων», που βρίσκει δίχτυα σε 4 σερί ματς στη φετινή σεζόν. Θα τα καταφέρει; Στο 2.87 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Τσικίνιο.

Ο ΠΑΟΚ θα δώσει το τελευταίο παιχνίδι πριν τα Playoffs στην Καλλιθέα, από την οποία δεν έχει χάσει σε κανένα από τα 8 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (μοναδική ήττα τον Σεπτέμβριο του 2002). Από τη στιγμή, μάλιστα, που ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του «Δικέφαλου του Βορρά», δεν υπήρξε σεζόν στην οποία η ομάδα του να ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με λιγότερες από 15 νίκες.

Τώρα, πριν το τελευταίο του ταξίδι βρίσκεται στις 14, ενώ από τις 29 ομάδες που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του στη Super League ο Ρουμάνος η Καλλιθέα παραμένει η μοναδική που ακόμα δεν έχει κερδίσει… Το διπλό προσφέρεται στο 1.44. Από εκεί και πέρα, ο Σαμάτα είναι από τους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ τελευταία και στις 4 προηγούμενες αγωνιστικές έχει 4 γκολ και 1 ασίστ. Αυτόν τον αριθμό τον είχε στα 40 αμέσως προηγούμενα παιχνίδια του σε Ελλάδα και Βέλγιο! Θα βρει ξανά δίχτυα; Στο 2.85 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σαμάτα.

Μέρες… 2015 ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα μία απαιτητική έξοδο, αυτή τη φορά για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο. Οι «πράσινοι» δυσκολεύονται τα τελευταία στα ταξίδια τους και συμπλήρωσαν 4 εκτός έδρας ματς χωρίς νίκη στη Super League, χάνοντας τα 2 πιο πρόσφατα. Η τελευταία φορά που έχασαν για 3 σερί εξόδους ήταν τον Απρίλιο του 2015.

Επίσης, ηττήθηκαν σε αυτό το στάδιο πέρυσι, όμως ποτέ στην ιστορία τους δεν έχασαν διαδοχικά παιχνίδια από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Παναθηναϊκός, παράλληλα, δεν έχει επαναλάβει το ίδιο αποτέλεσμα σε καμία από τις 9 τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας με 2-0 τον Παναιτωλικό την προηγούμενη εβδομάδα. Θα βάλει τέλος στα αρνητικά σερί, πετυχαίνοντας διαδοχικές νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Δεκέμβριο; Στο 1.77 βρίσκουμε το διπλό, στο 2.55 αν το συνδυάσουμε με N/G.

Τέλος, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει πετύχει 5 γκολ στην καριέρα του στο πρωτάθλημα επί του Ατρόμητου. Αν βρει ξανά δίχτυα, θα κάνει την κορυφαία του επίδοση κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην κατηγορία (5 έχει και με τον ΟΦΗ). Θα τα καταφέρει; Σε απόδοση 3.20 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ιωαννίδης.

Το κορυφαίο σερί της Άρσεναλ

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Premier League διεξάγεται το απόγευμα της Κυριακής, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Άρσεναλ. Τα πράγματα για τους γηπεδούχους πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και αυτό φαίνεται και στο συγκεκριμένο ζευγάρι, καθώς οι «κανονιέρηδες» έχουν κερδίσει και τα 4 τελευταία ντέρμπι στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία τους.

12 - Since Ruben Amorim's first game in charge of Manchester United, they've conceded the opening goal in more Premier League games than any other side (12). Repetition. pic.twitter.com/sjBFM5c8sz — OptaJoe (@OptaJoe) February 26, 2025

Τώρα, θα έχουν την ευκαιρία να πετύχουν διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο Old Trafford για πρώτη φορά από το 1979, έχοντας κερδίσει πέρυσι με 1-0. Σκοράρουν, μάλιστα, για 10 διαδοχικά ματς στο Μάντσεστερ επί της Γιουνάιτεντ, που ναι μεν προέρχεται από νίκη (3-2 την Ίπσουιτς), αλλά φέτος ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει σε διαδοχικές αγωνιστικές, σερί που είναι το χειρότερό της από τη σεζόν 1968-69… Στο 1.77 κυμαίνεται η απόδοση στο διπλό.

Η ομάδα του Αρτέτα, πάντως, τα έχει τα προβλήματά της επιθετικά, καθώς κόλλησε στο μηδέν και στις 2 προηγούμενες αγωνιστικές, πριν ξεσπάσει στο Champions League. Η τελευταία φορά που αυτό συνέβη για 3 σερί ματς στο πρωτάθλημα ήταν τον Αύγουστο του 2021. Αν θέλουμε, πάντως, να βρούμε ανάλογο σερί, με την Άρσεναλ να βρίσκεται στις 2 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, θα πρέπει να γυρίσουμε πολύ πιο πίσω, τον Νοέμβριο του 2000. Αν συνδυάσουμε το 2 με Under 2,5, τότε η απόδοση σκαρφαλώνει στο 3.60.

Το χειρότερο σερί του Κόντε

Τα μεγαλύτερα παιχνίδια της αγωνιστικής στη Serie A διεξάγονται την Κυριακή. Αρχικά, η Νάπολι υποδέχεται τη Φιορεντίνα. Οι γηπεδούχοι έχουν στόχο να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί, που τους θέλει να γίνονται η πρώτη ομάδα στην ιστορία της καριέρας του Αντόνιο Κόντε, που δεν κερδίζει για 5 ματς στα top 5 κορυφαία πρωταθλήματα.

2&3 - Napoli and Inter drew both Serie A matches of the season for the first time since 2017/18. In general, they have drawn three consecutive games in the competition for the first time since the period between April 2014 and March 2015. Duel.#NapoliInter #SerieA pic.twitter.com/QOvYy849y9 — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 1, 2025

Στο ζευγάρι, το αποτέλεσμα εναλλάσσεται σταθερά στα 6 προηγούμενα μεταξύ τους ματς για το πρωτάθλημα στη Νάπολη, με τη Φιορεντίνα να κερδίζει με 3-1 στην τελευταία της επίσκεψη τον Οκτώβριο του 2023. Οι «βιόλα», μάλιστα, έχουν να πετύχουν διαδοχικά διπλά επί των Partenopei από το 1995. Θα διατηρηθεί η παράδοση; Στο 1.60 βρίσκουμε τον άσο.

Άλλωστε, οι φιλοξενούμενοι δεν διανύουν και τις καλύτερές τους μέρες και κινδυνεύουν να χάσουν 3 ματς στη σειρά στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2024. Οι γηπεδούχοι θα ποντάρουν, φυσικά, στον Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος θα ψάξει το 10ό του γκολ στη σεζόν, προκειμένου να φτάσει σε διψήφιο νούμερο για 12 φορά στην καριέρα του στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (μόνο ο Λεβαντόφσκι το έχει κάνει για περισσότερες φορές – 13). Στο 2.60 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Λουκάκου.

Της… ισοπαλίας

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, η Γιουβέντους υποδέχεται την Αταλάντα. Οι «μπιανκονέρι» έχουν χάσει μόλις 2 από τα 40 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, όμως η πιο πρόσφατη νίκη τους στο ζευγάρι στο Allianz Stadium ήρθε τον Μάρτιο του 2018 (2-0). Από τότε, ακολούθησαν άλλα 6 παιχνίδια, με τα 5 από αυτά να λήγουν ισόπαλα.

2 - Atalanta have drawn nil-nil two home games in a row in Serie A for the first time since November 2004. Locked.#AtalantaVenezia — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 1, 2025

Από τη στιγμή, μάλιστα, που ο Γκασπερίνι ανέλαβε την Αταλάντα το 2016, η ομάδα του έχει φέρει τις περισσότερες ισοπαλίες με τη Γιουβέντους από οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι (11 σε 17 παιχνίδια)! Κρατάμε και ότι τα 3 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια έληξαν ισόπαλα (το 1996 αυτό το σερί είχε σταματήσει στα 5) και το Χ δείχνει και φέτος πολύ καλή επιλογή σε απόδοση. 3.30.

Επιπλέον, η Αταλάντα δεν δέχεται γκολ για 4 αγωνιστικές στη Serie A, κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά από το 2000, ενώ το 1997 κράτησε για τελευταία φορά το μηδέν για 5 διαδοχικά παιχνίδια. Το ακριβές σκορ 0-0 προσφέρεται σε απόδοση 9.25.

bwin Quick Hits

Ο Πανσερραϊκός έχει χάσει και τα 5 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα. Θα το εκμεταλλευτεί ο Αστέρας, για να φτάσει στη νίκη και να υποχρεώσει τους φιλοξενούμενους στο χειρότερό τους σερί από το 2011; Στο 1.75 ο άσος.

Κανένα από τα 5 προηγούμενα ματς κόντρα στον Παναιτωλικό δεν έχασε ο Λεβαδειακός στο πρωτάθλημα, με τα 4 από αυτά να λήγουν ισόπαλα. Παράλληλα, οι Βοιωτοί έχουν σκοράρει 2+ γκολ στις 2 πιο πρόσφατες τους εξόδους (η τελευταία φορά που το έκαναν για 3 σερί αγωνιστικές ήταν το 2010). Θα συνεχίσουν το εξαιρετικό σερί; Σε απόδοση 2.85 ο συνδυασμός Χ2 και Over 1,5.

Ο Βόλος τρέχει αήττητο σερί 13 αγώνων κόντρα στη Λαμία για τη Super League, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία του κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Οι γηπεδούχοι, πάντως, σκοράρουν για 6 διαδοχικά ματς στο γήπεδό τους, με τον συνδυασμό Χ2 και G/G να προσφέρεται σε απόδοση 2.70.

Το πρόγραμμα της Premier League ξεκινάει το Σάββατο με την αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Μάντσεστερ Σίτι. Πολύ κρίσιμη στη μάχη της 4άδας, με τους Citizens, πάντως, να μετράνε 3 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι με συνολικά τέρματα 7-0. Τώρα, θα ψάξουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους 4 συνεχόμενες νίκες επί της Φόρεστ. Θα τα καταφέρουν; Στο 1.90 βρίσκουμε το διπλό.

18 - Liverpool have now scored 2+ goals in 18 consecutive games at Anfield in all competitions – the longest run of home games with more than one goal scored in succession by an English top-flight club since Sunderland from February-December 1935 (19). Powerhouse. pic.twitter.com/4B81pitfcM — OptaJoe (@OptaJoe) February 26, 2025

Η Λίβερπουλ τρέχει εντός έδρας αήττητο σερί 9 αγώνων με αντίπαλο τη Σαουθάμπτον στην Premier League, με το συνολικό σκορ να είναι 19-1. Σε ενισχυμένη απόδοση 1.95 να κερδίσει η Λίβερπουλ και τα 2 ημίχρονα τώρα.

Η Ίντερ υποδέχεται τη Μόντσα και θα ποντάρει πολλά στον Λαουτάρο Μαρτίνες για τη νίκη. Ο Αργεντίνος επιθετικός έχει πετύχει 5 γκολ σε 5 εμφανίσεις στο ζευγάρι και η απόδοση να βρει και πάλι δίχτυα ο Μαρτίνες κυμαίνεται στο 1.83.

Η Μπαρτσελόνα μετράει 4 διαδοχικές εντός έδρας νίκες με 0 παθητικό κόντρα στην Οσασούνα για τη LaLiga. Αν τα καταφέρει ξανά, θα ισοφαρίσει την επίδοση που είχε πετύχει το 1984 στο ζευγάρι. Παράλληλα, θα ποντάρει ξανά στον φορμαρισμένο Λεβαντόφσκι, ο οποίος πέτυχε 5 γκολ στα 6 πιο πρόσφατα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα. Με νέα γρήγορη και πιο εύκολη εμπειρία Build A Bet, η απόδοση για τις επιλογές νίκη Μπαρτσελόνα, N/G και γκολ Λεβαντόφσκι κυμαίνεται στο 3.10.

Κανένα από τα 24 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Χετάφε δεν έχει χάσει η Ατλέτικο Μαδρίτης, κερδίζοντας τα 20 από αυτά. Αυτή η επίδοση αποτελεί και ρεκόρ για τους «ροχιμπλάνκος» κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη; Στο 2.05 προσφέρεται το διπλό.

Το αρνητικό σερί της Λέστερ στο πρωτάθλημα έχει φτάσει στις 4 ήττες χωρίς να σκοράρει, δεχόμενη παράλληλα 2+ τέρματα. Η τελευταία φορά που οι «αλεπούδες» έχασαν 5 διαδοχικά ματς με 2+ γκολ διαφορά ήταν το 1930. Θα ισοφαρίσουν εκείνη την επίδοση κόντρα στην Τσέλσι; Στο 2.30 ο άσος με χάντικαπ -2.

Εντυπωσιακό σερί τρέχει η Μίλαν στην έδρα της Λέτσε, καθώς έχει να ηττηθεί από τον Απρίλιο του 2006 για τη Serie A. Θα το συνεχίσει και φέτος; Στο 1.70 το διπλό.

Η Μπάγερν έχει κερδίσει και τα 10 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο των Βαυαρών από τη σεζόν 2018-19 (τότε με τον Κόβατς στον πάγκο). Σε αυτά τα ματς, μάλιστα, η ομάδα του Κομπανί πέτυχε σε όλες τις περιπτώσεις 3+ γκολ και αν τα καταφέρει ξανά, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ στην κατηγορία, που ανήκει στην ίδια από το 1993. Θα τα καταφέρει κόντρα στην Μπόχουμ; Στο 1.83 ο συνδυασμός 1 με Over 3,5.

30 - Since Claudio Ranieri became the new manager, #Roma have collected 30 points in 15 #SerieA matchdays; in this period only Inter (33) and Napoli (31) have done better – Atalanta also have 30. Constance.#RomaComo pic.twitter.com/exnmj0wQNi — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 2, 2025

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι έχει αναγεννήσει τη Ρόμα, που προέρχεται από 4 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα. Τώρα, θα ψάξει την 5η συνεχόμενη, στην έδρα της Έμπολι, κάτι που για τελευταία φορά πέτυχε τον Νοέμβριο του 2017. Θα τα καταφέρει; Στο 1.98 βρίσκουμε το διπλό.

Κανένα από τα εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο την Άουγκσμπουργκ από το 2015 και μετά δεν έχει χάσει η Ντόρτμουντ, κερδίζοντας και τα 6 τελευταία από αυτά. Θα συνεχίσουν οι γηπεδούχοι το εξαιρετικό τους σερί; Στο 1.50 βρίσκουμε τον άσο.

Η Άστον Βίλα σκόραρε και στα 7 πιο πρόσφατα ματς με την Μπρέντφορντ για την Premier League, αλλά σε αυτό το σερί δεν δέχθηκε γκολ μόλις 1 φορά. Σε απόδοση 1.71 ο συνδυασμός G/G και Over 2,5.

Η Φούλαμ έχει σκοράρει και στις 12 τελευταίες εξόδους της στην Premier League, βρίσκοντας δίχτυα 2+ φορές και στις 6 πιο πρόσφατες, επίδοση που είναι η κορυφαία της από τον Απρίλιο του 1960. Θα το συνεχίσει και στην έδρα της Μπράιτον; Σε απόδοση 2.00 η απόδοση στον συνδυασμό G/G και Over 2,5.

Το βράδυ της Δευτέρας η Γουέστ Χαμ φιλοξενεί τη Νιουκάστλ, με τους φιλοξενούμενους να τρέχουν αήττητο σερί 5 αγώνων στο ζευγάρι. Η τελευταία τους ήττα σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2019 (με τον Μπενίτεθ στον πάγκο). Θα διευρύνουν το σερί τους; Στο 2.20 το διπλό.

Αήττητο σερί 7 αγώνων τρέχει η Μπιλμπάο κόντρα στη Μαγιόρκα για τη LaLiga, κερδίζοντας τους 6 από αυτούς και κρατώντας το μηδέν και στους 3 τελευταίους. Σε απόδοση 1.58 βρίσκουμε τον άσο, στο 2.30 αν συνδυαστεί με N/G.

Η Μπέτις έχει κερδίσει και τα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της επί της Λας Πάλμας στο πρωτάθλημα, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα το συνεχίσει; Στο 2.05 η απόδοση για τον 1 σε συνδυασμό με N/G.

Η Μάιντς δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 τελευταία ματς κόντρα στην Γκλάντμπαχ για την Bundesliga, επίδοση που είναι η κορυφαία της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Από αυτά τα παιχνίδια, πάντως, τα 5 έληξαν χωρίς νικητή. Θα συνεχιστούν τα σερί; Στο 3.50 η ισοπαλία.

