Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Το σημερινό ντέρμπι της Superleague live από το Gazzetta.gr

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Κυριακή (08/03) και η 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague συνεχίζει κανονικά σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις, με την σημαντικότερη εξ΄αυτών να είναι εκείνη του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικότερα, οι Πειραιώτες θα φιλοξενήσουν το βράδυ τον δικέφαλο του βορρά, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, που θα τους διατηρήσουν στην κορυφή της βαθμολογίας, εκεί όπου βρίσκεται από χθες (07/03) η ΑΕΚ μετά τη νίκη της με 1-0 επί της ΑΕΛ Novibet.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του και τα πλάνα του, με μόνα ερωτηματικά να είναι οι Μεϊτέ, Τάισον, Κένι, Γιακουμάκης, Πέλκας και Παβλένκα για το αν θα μπορέσουν να βρίσκονται στην αποστολή. Αντίθετα, οι Ντεσπόντοφ και Λόβρεν είναι κανονικά διαθέσιμοι και υπολογίζονται από το τεχνικό επιτελείο για την εν λόγω αναμέτρηση.

Αντίθετα, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν κανονικά την αποστολή τους, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει στην διάθεση του τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος δείχνει να ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, αλλά και τον Κλέιτον.

Αναλυτικά την αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, σε ζωντανή μετάδοση από την συχνότητα της Cosmote Sport 1, αλλά και από το Live του Gazzetta σε περιγραφή Δημήτρη Τομαρά και σχολιασμό από Κώστα Νικολακόπουλο, Σταύρο Σουντουλίδη και Αντώνη Καρπετόπουλο.