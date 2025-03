Οι Αμερικανοί επενδυτές, Πάρααγκ Μάραθ και Άντριου Κάβενα τα βρήκαν σε προφορικό επίπεδο με τους μετόχους της Ρέιντζερς για την εξαγορά τουλάχιστον του 51% της ομάδας.

Έτοιμη να αλλάξει χέρια η Ρέιντζερς. Μία από τις δύο ιστορικότερες ομάδες της Σκωτίας είναι κοντά στην πώλησή της σε Αμερικανούς επενδυτές, οι οποίοι κατάφεραν να φτάσουν σε προφορική συμφωνία με τους μετόχους της ομάδας για την απόκτηση τουλάχιστον του 51% των μετοχών της ομάδας.

Οι δύο Αμερικανοί επιχερηματίες που δουλεύουν για να πάρουν την ομάδα είναι ο Πάρααγκ Μάραθ, που είναι πρόεδρος της Λιντς Γιουνάιτεντ και της εταιρείας 49ers Enterprises και ο Άντριου Κάβενα, επιχειρηματίας στον τομέα ασφάλισης της υγείας. Ο μεγαλύτερος μέτοχος του κλαμπ, Ντέιβ Κινγκ είναι διατεθειμένος να πουλήσει.

Αυτή τη στιγμή, που υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, οι συζητήσεις βασίζονται στο κομμάτι της εγγύησης για την μελλοντική επένδυση που θα γίνει στο κλαμπ.

