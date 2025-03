Αλλαγή δεδομένων στο ποδόσφαιρο της Νορβηγίας για την κατάργηση του VAR μετά την ομοσπονδιακή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε, με την πλειοψηφία των ομάδων να ψηφίζει υπέρ της διατήρησής του.

Οι Νορβηγοί είδαν το VAR κάτι σαν εισβολή στο ποδόσφαιρο της χώρας τους, οι φίλαθλοι κατέστησαν σαφές ότι δεν ήταν ευπρόσδεκτο, όμως τελικά η πλειοψηφία των μελών της νορβηγικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (NFF) ψήφισε υπέρ της διατήρησής του.

Παρά το γεγονός ότι 32 ομάδες των δύο κορυφαίων κατηγοριών της χώρας (Eliteserien και First Division) είχαν ψηφίσει τον Ιανουάριο υπέρ της κατάργησής του, η απόφαση που λήφθηκε στην ομοσπονδιακή συνέλευση (1/3) ήταν διαφορετική.

Πιο συγκεκριμένα, 321 από τα 450 μέλη επιθυμούν την διατήρησή του, ωστόσο οι 129 αντίθετες προς το VAR ψήφοι αποτελούν μία ισχυρή ένδειξη του προβληματισμού, αλλά και της διχόνοιας που υπάρχει στη χώρα σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων που έδωσαν... θετική ψήφο στο VAR προερχόταν από ερασιτεχνικούς συλλόγους που δεν το χρησιμοποιούν!

At the Norwegian FA’s General Assembly in Norway there’s just been a vote about for / against VAR



321 Yes, to continue



129 No @MarkOgden_