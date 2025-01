Υπέρ της διακοπής της χρήσης του VAR ψήφισε η πλειοψηφία των ομάδων των δύο κορυφαίων κατηγοριών της Νορβηγίας, με τις διαμαρτυρίες των οπαδών για την κατάργησή του να πιάνουν τελικά τόπο!

Το VAR δεν ήταν ποτέ... ευπρόσδεκτο στην Νορβηγία και οι ομάδες του πρωταθλήματος φρόντισαν να το κάνουν σαφές, όπως και οι οπαδοί μερικούς μήνες πριν!

Πιο συγκεκριμένα, οι 32 ομάδες των δύο κορυφαίων κατηγοριών του νορβηγικού ποδοσφαίρου κλήθηκαν να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της συνέχειας της χρήσης του VAR, με τις 19 από αυτές να ψηφίζουν αρνητικά. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη απόφαση δεν διακόπτει πάραυτα τη χρήση του VAR, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί στην ομοσπονδιακή συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου.

Θυμίζουμε ότι οι Νορβηγοί δεν είχαν δει με καλό μάτι εξαρχής την εισαγωγή του VAR στο πρωτάθλημα (όταν αυτό συνέβη το 2023) και μάλιστα τον περασμένο Ιούλιο στην αναμέτρηση Ρόζενμποργκ - Λίλεστορμ είχαν διαμαρτυρηθεί πετώντας μέχρι και.. ψαροκροκέτες στον αγωνιστικό χώρο! Αισίως φάνηκε πως και τα κλαμπ συμμερίζονται την άποψή τους.

