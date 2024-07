Απίθανο σκηνικό στη Νορβηγία εκεί όπου οι οπαδοί των Ρόζενμποργκ και Λίλεστορμ έγιναν «ένα», προκαλώντας τη διακοπή του παιχνιδιού με έντονες διαμαρτυρίες κατά του VAR και ρίψη - κάθε λογής - αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο.

Η ποδοσφαιρική Νορβηγία μπήκε στον... χορό του VAR αργά (τον Απρίλιο του 2023) και οι φίλαθλοι της χώρας εξακολουθούν να μη συμφωνούν με τη χρήση της τεχνολογίας στο παιχνίδι! Στο Ρόζενμποργκ - Λίλεστορμ μάλιστα, αμφότερες οι οπαδικές βάσεις δεν δίστασαν να εκφράσουν την εναντίωσή τους στο VAR, διαμαρτυρόμενες για τη χρησιμοποίησή του έντονα. Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοια περιστατικά, «φωνές» κατά του Video Assistant Referee δηλαδή, συναντώνται πλέον σχεδόν σε κάθε παιχνίδι της νορβηγικής λίγκας.

Rosenborg vs. Lillestrøm in Norway's Eliteserien, play has now been stopped a total of four times inside the first 30 minutes due to protests from both sets of fans because they don't like VAR 😂



Items thrown onto the pitch include tennis balls, smoke bombs and... fishcakes. pic.twitter.com/NyMhvuepkg