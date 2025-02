Μπρος στο δρόμο που χάραξε ο πατέρας του, ο 18χρονος Αντριανίνιο υπέγραψε με την Ασοσιασάο Ακαντέμικα ντε Κοΐμπρα και είναι έτοιμος να κάνει τα πρώτα του βήματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από τα πορτογαλικά γήπεδα.

Μια νέα σελίδα γράφεται για την οικογένεια Αντριάνο στο ποδόσφαιριο, μιάς και ο γιος του «αυτοκράτορα» των Βραζιλιάνων, ο Αντριανίνιο, ετοιμάζεται να πατήσει τα ευρωπαϊκά γήπεδα, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του.

Έχοντας να σηκώσει ένα βαρύ όνομα στους ώμους του, ο 18χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με την ιστορική Ακαντέμικα ντε Κοΐμπρα, μια ομάδα γεμάτη ιστορία και παράδοση στην Πορτογαλία.

Ο Αντριανίνιο έχει περάσει πρώτα από τις ακαδημίες των Μποαβίστα, Γκρέμιο και Σερράνο, ενώ έκανε κι ένα σύντομο δοκιμαστικό στη Δανία. Πλέον, είναι έτοιμος να δοκιμάσει την τύχη του στην Πορτογαλία και στη Liga 3, δηλώνοντας ότι αντλεί την έμπνευσή του από τον πατέρα του και σκοπός του είναι να τον κάνει περήφανο με τα όσα θα καταφέρει στη Γηραιά Ήπειρο.

Ο Αντριάνο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που ανέδειξε η Βραζιλία και φαινόταν προορισμένος να γίνει ο διάδοχος του Ρονάλντο, όμως οι καταχρήσεις και το αλκοόλ οδήγησαν την καριέρα του σε ύφεση, παρά την ιστορία που έγραψε με τη φανέλα της Ίντερ. Ο γιος του είναι πλέον αποφασισμένος να αποδείξει ότι το ποδοσφαιρικό ταλέντο κυλά στο αίμα της οικογένειας και να ξεκινήσει τη δική του πορεία στον χώρο τιμώντας το όνομα που θα αναγράφεται στη φανέλα του.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Adrianinho, the teenage son of Brazil legend Adriano, has signed for third-division side Académica de Coimbra in Portugal.



(Source: @serranofc_rj) pic.twitter.com/gs7xStmuTc