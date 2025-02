Το πρώτο γκολ από απευθείας κόρνερ στην καριέρα του πανηγύρισε ο Νεϊμάρ σε ματς της Σάντος, απαντώντας εμφατικά στη «γιούχα» που δέχθηκε από τους οπαδούς των γηπεδούχων πριν την εκτέλεση!

Επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του και βρίσκει ξανά το κέφι του για το ποδόσφαιρο. Ο Νεϊμάρ αποχαιρέτησε τα πετροδόλαρα της Σαουδικής Αραβίας μετά από ενάμιση χρόνο μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας και ήδη μοιάζει διαφορετικός στη Σάντος, έχοντας επανέλθει στα γκολ και τις εντυπωσιακές ενέργειες.

Στο ματς της Σάντος τα ξημερώματα, συνδύασε τα παραπάνω και χάρισε ένα μοναδικό highlight, σκοράροντας από απευθείας κόρνερ!

Η ομάδα του αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα του Σάο Πάολο απέναντι στην Ίντερ νε Λιμέιρα και στο 27ο λεπτό ο Νεϊμάρ κατευθύνθηκε στη γωνία του αγωνιστικού χώρου για να εκτελέσει ένα κόρνερ, αντιμετωπίζοντας ουκ ολίγες αποδοκιμασίες από τους φίλους των γηπεδούχων και συνθήματα για την πρώην σύντροφό του, Μπρούνα Μαρκεζίν.

Η απάντηση του Νεϊμάρ; Αφού τους συνέστησε να... ανεβάσουν κι άλλο τα ντεσιμπέλ, προχώρησε σε μια ασύλληπτη εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι, αφήνοντας άναυδο τον αντίπαλο κίπερ για το 0-2. Αμέσως, κάθισε πάνω στη διαφημιστική πινακίδα πίσω από το σημαιάκι και έριξε ένα βλέμμα γεμάτο... νόημα προς την εξέδρα, πριν καταφτάσουν οι συμπαίκτες του για τους πανηγυρισμούς.

The Inter de Limeira fans were chanting “Bruna Marquezine” (ex girlfriend) at Neymar.



How did he respond? Like this 🥶pic.twitter.com/jEg38Wde3a