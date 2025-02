Μουρίνιο για Ικάρντι: «Είναι GOAT, αρνούμαι να σχολιάσω» (vid)

Η κόντρα Μουρίνιο – Ικάρντι φουντώνει, με τον Πορτογάλο να αρνείται να απαντήσει ευθέως, αλλά να ρίχνει τα... ειρωνικά πυρά του κατά του Αργεντινού.

Η κόντρα μεταξύ Φενέρμπαχτσε και Γαλατάσαραϊ συνεχίζεται με... αμείωτη ένταση, και αυτή τη φορά οι Ζοζέ Μουρίνιο και Μάουρο Ικάρντι βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Αργεντινός επιθετικός της Γαλατάσαραϊ αποκάλεσε τον Μουρίνιο «κλαψιάρη», προκαλώντας τον Πορτογάλο προπονητή να απαντήσει με τον χαρακτηριστικό του τρόπο.

Ο Special One ανέβασε μια ειρωνική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια εικόνα από την αναμέτρηση Γαλατάσαραϊ – Γκαζιαντέπ, στην οποία ο Ντάβινσον Σάντσες φαίνεται να κάνει χέρι μέσα στην περιοχή, χωρίς όμως να καταλογιστεί πέναλτι. Η Γαλατά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0.

Η ανάρτηση αυτή ήρθε σε συνέχεια των δηλώσεων του Ικάρντι για τον Μουρίνιο και...πυροδότησε νέα ένταση στη διαμάχη τους. Ο Μουρίνιο, με το γνωστό του ύφος, απάντησε για τον Ικάρντι: «Ο Ικάρντι είναι GOAT, αρνούμαι να σχολιάσω τους GOAT».

"Icardi is a goat, I refuse to comment on goats" 🐐



Fenerbahce boss Jose Mourinho responds to Galatasaray's Mauro Icardi who called him "the crying one" 👀 pic.twitter.com/HKMMSt8ZeS