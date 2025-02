Τα καυστικά Instagram stories του Μάουρο Ικάρντι με στόχο τον Ζοζέ Μουρίνιο έριξαν... λάδι στη φωτιά της τοξικότητας ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τη Γαλατάσαραϊ.

Μόνο... απαλά δεν έχει κυλήσει η πορεία του Ζοζέ Μουρίνιο στην Τουρκία μέχρι στιγμής. Ο Special One σχεδόν σε... εβδομαδιαία βάση καταγγέλλει τις διαιτητικές αποφάσεις κατά της Φενέρμπαχτσε, έχει πολλάκις μιλήσει για «σύστημα» που αδικεί την ομάδα του, ενώ συχνά «χτυπά» και με σχετικές αναρτήσεις στο Instagram!

Στην τελευταία εξ αυτών, δημοσίευσε μια φωτογραφία από ένα πέναλτι σε χέρι που δεν δόθηκε κατά της Γαλατάσαραϊ και τη συνόδευσε με την... καυστική λεζάντα: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Χάντμπολ που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή, η Πορτογαλία μου έφτασε στα ημιτελικά και θέλω να τη συγχαρώ για αυτό το επίτευγμα και τον αντίκτυπο που θα δημιουργήσει στους νέους της χώρας μας».

Mauro Icardi se paie José Mourinho, surnommé le "Special One". L'Argentin tacle le coach portugais en le qualifiant de pleureuse : "The Crying One" ! 😂🇦🇷 pic.twitter.com/9KWMtUQfjo

Φυσικά αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ο, εκ των σταρ της Γαλατά, Μάουρο Ικάρντι δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει σε ανάλογο ύφος με... βροχή stories στο Instagram. Ο Αργεντινός δημοσίευσε τη χαρακτηριστική φωτογραφία που είχε δημιουργήσει η Γαλατάσαραϊ με το πρόσωπο του Μουρίνιο και τη λεζάντα «The Crying One», δηλαδή «Ο κλαψιάρης». Στη συνέχεια μια δική του φωτογραφία από τον α λα Στεφ Κάρι πανηγυρισμό του με το μήνυμα του... «πήγαινε για ύπνο», αλλά και ένα στιγμιότυπο από ένα χέρι-πέναλτι που δεν καταλογήθηκε εις βάρος της Φενέρμπαχτσε με τη λεζάντα «Παγκόσμιο Κύπελλο Handball» και emojis που... κλαίνε από τα γέλια.

Absolute Turkish series going on over in Istanbul between Icardi and Mourinho pic.twitter.com/nrW5G2ftwT