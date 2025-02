Ο πρώην Ιταλός διαιτητής και νυν πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, πρότεινε μία... ιδιαίτερη αλλαγή στον τρόπο εκτέλεσης των πέναλτι.

Ο Πιερλουίτζι Κολίνα, ένας από τους πιο εμβληματικούς διαιτητές όλων των εποχών, εξέφρασε μία νέα ιδέα σχετικά με τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο εκτελούνται τα πέναλτι, αλλάζοντας ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στη «Repubblica», o Κολίνα, νυν πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών της FIFA, πρότεινε την κατάργηση του... ριμπάουντ και την εφαρμογή του κανόνα «one shot», όπως ακριβώς συμβαίνει στη διαδικασία των πέναλτι. Έτσι, ο επιτιθέμενος θα έχει μία και μόνο ευκαιρία για να μετατρέψει σε γκολ το πέναλτι.

«Έχω αναφέρει ήδη συζητήσεις με την IFAB να μετατραπεί το πέναλτι σε ''one shot''. Είτε θα μπαίνει γκολ, είτε το παιχνίδι θα συνεχίζεται με λάκτισμα, χωρίς ριμπάουντ. Αυτό θα εξαλείψει και το φαινόμενο συνωστισμού των παικτών γύρω από την περιοχή λίγο πριν την εκτέλεση. Το να μην υπάρχει ριμπάουντ θα μείωνε επίσης το ποσοστό μετατροπής ενός πέναλτι σε γκολ, αφού με την έλευση του VAR δίνονται γενικά πάρα πολλά πέναλτι, κάποια μάλιστα αδικαιολόγητα. Έτσι, θα είναι πιο δίκαιο», ανέφερε ο πρώην διαιτητής.

