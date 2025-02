Την ερχόμενη Παρασκευή (14/2) στις 13:30 θα γίνει η κλήρωση για τα Play Off και τα Play Out της Superleague 2.

To μεσημέρι της Παρασκευής (14/2, 13:30) θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre η κλήρωση για τα Play Off και τα Play Out των δυο Ομίλων της Superleague 2. Μια ώρα νωρίτερα θα γίνει και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας για την επικύρωση των βαθμολογιών.

Θυμίζουμε πως η σέντρα των δυο «μίνι» πρωταθλημάτων θα γίνει το Σαββατοκύριακο 22-23/2 και θα ολοκληρωθούν στις 4 Μαΐου.

Η ανακοίνωση της Superleague 2:

«Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2 στο Crowne Plaza Athens City Centre (Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα), με θέματα ημερησίας διάταξης :

Έγκριση Πρακτικών

Επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Α & Β ομίλων της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025

Κλήρωση Πρωταθλήματος Play Off & Play Out

Θέματα Προσωπικού

Διάφορα θέματα.

Μετά το πέρας του Δ.Σ. και περί ώρας 13:30 θα ακολουθήσει η Κλήρωση των Play Off & Play Out αγωνιστικής περιόδου 2024 – 2025 και η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Super League 2».