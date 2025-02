Νεϊμάρ: «Στεναχωρήθηκα πολύ με τα λόγια του Ζεσούς, ήξερα ότι θα έδειχνα κάτι διαφορετικό»

Ο Νεϊμάρ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα λόγια του Χόρχε Ζεσούς, τονίζοντας ότι ήταν έτοιμος να αγωνιστεί, αλλά δεν του δόθηκε η ευκαιρία.

Ο Νεϊμάρ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση που έλαβε από την Αλ Χιλάλ και τον Χόρχε Ζεσούς κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Σαουδική Αραβία.

Ο Βραζιλιάνος σταρ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από την Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 90 εκατομμυρίων ευρώ, όμως η πορεία του στην ομάδα σημαδεύτηκε από σοβαρούς τραυματισμούς. Μετά από μόλις πέντε παιχνίδια, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, μένοντας εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν. Αν και επέστρεψε στη δράση για το 2024/25, ένας νέος τραυματισμός τον κράτησε ξανά εκτός γηπέδων. Ακόμα και όταν αποθεραπεύτηκε, δεν του δόθηκε χρόνος συμμετοχής, ενώ αποκλείστηκε και από τη λίστα της ομάδας για το πρωτάθλημα.

Τότε ο προπονητής της Αλ Χιλάλ, Χόρχε Ζεσούς, δικαιολόγησε την απόφαση αυτή, δηλώνοντας ότι ο Νεϊμάρ «δεν μπορεί πλέον να αγωνιστεί στο επίπεδο που τον έχουμε συνηθίσει», προκαλώντας αντιδράσεις και ενισχύοντας τη δυσαρέσκεια του Βραζιλιάνου.

Ο 33χρονος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τα λόγια του Χόρχε Ζεσούς, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον αποκλεισμό του από την Αλ Χιλάλ: «Προφανώς στεναχωρήθηκα πολύ με τα λόγια του Χόρχε Ζεσούς όταν είπε ότι δεν ήμουν στην ίδια κατάσταση με την ομάδα. Στην προπόνηση έδειξα ότι ήμουν ικανός να παίξω, στις ίδιες συνθήκες με τους άλλους αθλητές. Όταν κάναμε ομαδική προπόνηση, εγώ έπαιρνα τις αποφάσεις και δούλευα πολύ. Δεν μου αρέσει καν να μιλάω γι' αυτό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Όταν ένιωσα ότι ήμουν σε θέση να παίξω, ήξερα ότι θα έδειχνα κάτι διαφορετικό όταν θα έβγαινα στο γήπεδο. Το γήπεδο δείχνει την αλήθεια. Είναι το μόνο μέρος που μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, μέσα σε αυτές τις τέσσερις γραμμές».

🚨 Neymar: “I’m ready to play. Of course I won’t be able to play 90 minutes, I came from a long time out injured. I needed games”.



“Obviously I was VERY upset with Jorge Jesus’ words when he said I didn’t have the capability to play like the rest of the team”. pic.twitter.com/FwY3EhWllC