Βραζιλιάνικο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης σχεδιάζει να ενισχύσει οικονομικά τις ακαδημίες της Σάο Πάολο, διαθέτοντας το ποσό των 100 εκατ. ευρώ.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μετά τη Ρίο Άβε είναι έτοιμος να επενδύσει σε ομάδα και της Λατινικής Αμερικής. Πρόκειται για τη Σάο Πάολο, είδηση που έφερε στο φως ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Χόρχε Νίκολα.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα κάνει λόγο για μία τεράστια επένδυση την οποία έχει στα σκαριά ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ. Θα διαθέσει το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ για να ενισχύσει τη λειτουργία των ακαδημιών της, χρήματα τα οποία θα ξοδέψει μέσα σε διάστημα πέντε χρόνων. Επιπλέον, η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης από τους παίκτες που θα αναδειχθούν, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και το 40%.

Ο πρόεδρος των Ερυθρολεύκων έχει ήδη κινήσει διαδικασίες ώστε να γίνει συνιδιοκτήτης της Σάο Πάολο και βρίσκεται σε συζητήσεις με δικηγόρους από τη Βραζιλία προκειμένου να δει πώς θα μπορέσει να ολοκληρώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το deal. Στο παρελθόν και η Globo είχε κάνει λόγο για το ενδεχόμενο της συνεργασίας του με τον συγκεκριμένο σύλλογο.

Informação do @jorgenicola:



Marinakis vai investir US$ 100 milhões (R$ 584 milhões), ao longo de 5 anos, para tornar o São Paulo a base que "mais compra" na América do Sul.



Ao achar uma nova jóia em qualquer país do continente, o Tricolor deve fazer a compra. Em troca disso, o… pic.twitter.com/PIiK7SemaE