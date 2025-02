Ιδανικό ξεκίνημα για τον Τόμας Μουργκ στη Σαουδική Αραβία, με τον Αυστριακό να ανοίγει λογαριασμό στο ντεμπούτο του με την Αλ Καλίτζ από ασίστ του Κώστα Φορτούνη.

Ντεμπούτο με γκολ για τον Τόμας Μουργκ στη Σαουδική Αραβία! Στην πρώτη του εμφάνιση με την Αλ Καλίτζ μετά τον δανεισμό του από τον ΠΑΟΚ, ο Αυστριακός βρήκε δίχτυα απέναντι στην Νταμάκ και μάλιστα από ασίστ του Κώστα Φορτούνη. Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού με όμορφη κάθετη έβγαλε σε θέση βολής τον Μουργκ, ο οποίος εκτέλεσε ψύχραιμα για να ισοφαρίσει σε 1-1 για την Αλ Καλίτζ και παράλληλα να ανοίξει λογαριασμό στη Σαουδική Αραβία.

🟢🟡 QUE ESTRELA 🤩🤩



O meia Thomas Murg, recém contratado pelo Al Khaleej, começou no banco de reservas, entrou ainda no primeiro tempo e com 1 MINUTO EM CAMPO criou a jogada e marcou seu primeiro gol.



pic.twitter.com/lgjnYfswpp