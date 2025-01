Σοβαρά επεισόδια και ξύλο στον αγωνιστικό χώρο μετά τον αποκλεισμό σοκ της Λυών από την Μπουργκουά (vids)

Η Λυών υπέστη οδυνηρό αποκλεισμό από την συνέχεια του Κυπέλλου μένοντας εκτός από την ερασιτεχνική Μπουργκουά στα πέναλτι. Μετά το τέλος του ματς σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια ακόμα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Σοβαρά επεισόδια ακόμα και στον αγωνιστικό χώρο σημειώθηκαν μετά το τέλος του αγώνα της Μπουργκουά με την Λυών για το Κύπελλο Γαλλίας. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 2-2 και στα πέναλτι η ερασιτεχνική Μπουργκουά άφησε εκτός τους Λιονέ επικρατώντας με 4-2 (μοιραίοι στη ρώσικη ρουλέτα οι Λακαζέτ, Τολισό). Ένας αποκλεισμός σοκ για την Λυών, όπως σοκαριστικά ήταν και επεισόδια μετά και την διαδικασία των πέναλτι. Οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν ακόμα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στις κερκίδες με τις δυνάμεις ασφαλείας να μην μπορούν να κάνουν τίποτα για να τα αποτρέψουν.

