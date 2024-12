Το 2024 αποχαιρετά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με... γκολάρες, δάκρυα και ευτράπελα (vids)

Το 2024 φτάνει στο τέλος του και το Gazzetta θυμάται στιγμές και γκολ που ξεχώρισαν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που άλλοτε προκάλεσαν χαμόγελα και άλλοτε δάκρυα.

Μετράμε αντίστροφα για την αλλαγή χρονιάς και την έλευση του 2025. Μία γεμάτη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική χρονιά αποζημίωσε τους ποδοσφαιρόφιλους με άπλετο θέαμα, γκολ, συγκινήσεις, τρόπαια και κάθε λογής συναισθήματα και ετοιμάζεται να αφήσει τη θέση της σε μία νέα.

Αν μη τι άλλο, το έτος που φεύγει είχε πολλές και σπουδαίες ποδοσφαιρικές στιγμές. Από το 15ο αστραφτερό «διαμάντι» της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, την επιστροφή της Ισπανίας στην κορυφή της Ευρώπης, την ιστορική τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση της Premier League από την Μάντσεστερ Σίτι, το 16ο Copa America της Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι, την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από την Ακτή Ελεφαντοστού, το αήττητο πρωτάθλημα της Λεβερκούζεν, μέχρι τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Conference League.

Το Gazzetta αποχαιρετά το 2024 με στιγμές που χάρισαν «μαγεία», ενθουσιασμό, συγκίνηση, αλλά και γέλιο.

Φυσικά την τιμητική τους έχουν οι... γκολάρες. Είναι δύσκολο να κατατάξουμε όσες από αυτές είδαμε σε μία λίστα, όμως μπορούμε να ξεχωρίσουμε σίγουρα μερικά από πιο όμορφα γκολ. Όπως τον «κεραυνό» του Λαμίν Γιαμάλ στον ημιτελικό του EURO 2024 που ψηφίστηκε και ως το κορυφαίο της διοργάνωσης ή το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Τζουντ Μπέλινγκχαμ στους «16» με τη Σλοβακία. Το απολαυστικό, όσες φορές κι αν το δει κανείς, σόλο του Μοχάμεντ Κούντους της Γουέστ Χαμ απέναντι στη Φράιμπουργκ για το Europa League ή η ασύλληπτη ραμπόνα του Τζέιντεν Φιλότζιν της Χαλ που. Καλύτερα όμως, να μιλήσει η εικόνα από μόνη της:

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, η έκρηξη συναισθημάτων που ακολουθεί το τελικό σφύριγμα του διαιτητή -ιδικά όταν διακυβεύεται κάτι μεγάλο- είναι μία από τις πιο έντονες στιγμές που μπορεί να βιώσει ένας ποδοσφαιρόφιλος. Μία τέτοια έζησαν την άνοιξη (και) οι οπαδοί της Πόρτσμουθ, όταν η ομάδα τους νίκησε την Μπάρνσλεϊ και κατέκτησε τον τίτλο της League One κερδίζοντας την άνοδο στην Championship. Με το σφύριγμα της λήξης, ξεχύθηκαν κατά χιλιάδες πλημμυρίζοντας τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Σκηνές απόλυτης... τρέλας εκτυλίχθηκαν πριν από μερικές εβδομάδας στη Βραζιλία μετά την κατάκτηση του πρώτου Copa Libertadores στην ιστορία της Μποταφόγκο με τους φιλάθλους της να χαρίζουν στο ποδοσφαιρικό κοινό μερικούς από τους πιο viral πανηγυρισμούς!

Three generations of Botafogo fans witness their club's first Libertadores title in its history. ❤️ 🥹

pic.twitter.com/3SzQFwnXz9 December 4, 2024

«Ένα σκουπιδάκι μπήκε στο μάτι μας...»

Αλλάζοντας λίγο το κλίμα, το 2024 είχε τα δικά του «αντίο». Με ίσως πιο χαρακτηριστικό εκείνο του Γιούργκεν Κλοπ στην οικογένεια της Λίβερπουλ μετά από εννέα χρόνια στον πάγκο των Reds. Στο τελευταίο ματς του Γερμανού τον Μάιο, λύγισαν ακόμη και τα... τσιμέντα στο «Άνφλιντ» που αποχαιρέτησε με μοναδικό τρόπο τον ξεχωριστό κύριο Κλοπ. Το δικό τους τέλος στην ενεργό δράση έβαλαν και τρεις θρύλοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θυμίζοντάς μας πως μεγαλώνουμε! Ινιέστα, Κρόος και Πέπε κρέμασαν τα πολυφορεμένα τους παπούτσια προκαλώντας συγκίνηση σε οπαδούς και συμπαίκτες.

Και επειδή ζωή και ποδόσφαιρο πάνε μαζί, μία από τις στιγμές που προκάλεσαν παγκόσμιο σεβασμό ήταν η πρωτοβουλία των παικτών της Λεβάντε να αγωνιστούν με λασπωμένες φανέλες μετά το φονικό πέρασμα της DANA από τη Βαλένθια και την ευρύτερη περιφέρεια, τις οποίες στη συνέχεια έθεσαν σε δημοπρασία στη μνήμη των θυμάτων και των πληγέντων των καταστροφικών πλημμυρών.

Μία από τις αγωνιστικές της χρονιάς ήταν η τελευταία στο πρωτάθλημα Δανίας τον περασμένο Μάιο. Μίντιλαντ και Μπρόντμπι αναμετρώνταν με τις Σίλκεμποργκ και Άαρχους, αντίστοιχα, σε δύο αναμετρήσεις που θα έκριναν και την πρωταθλήτρια! Μέσα σε 90 λεπτά, η βαθμολογία άλλαξε... χέρια 11 φορές, η Μπρόντμπι είδε την βαθμολογικά αδιάφορη Άαρχους να την νικάει μέσα στο σπίτι της, ενώ η Μίντιλαντ σημείωσε μία «τρελή» ανατροπή σε 7 λεπτά και παρά το τελικό 3-3 ήταν εκείνη που πανηγύρισε τον τίτλο, αφού η Μπρόντμπι έβγαλε τα ματάκια της. Το... παραμύθι αυτό είχε το πιο γλυκό φινάλε. Ο παίκτης της Μίντιλαντ Κρίστοφερ Όλσον, που μερικούς μήνες πριν είχε καταρρεύσει στο σπίτι του και αργότερα διαγνώστηκε από μία σπάνια ασθένεια στον εγκέφαλό του, ήταν εκείνος που έφερε το τρόπαιο στα χέρια των συμπαικτών του μπαίνοντας στο γήπεδο με ένα αμαξίδιο γηπέδου. Δεν χρειάζεται και πολύ για να καταλάβει τα συναισθήματα που κατέκλυζαν άπαντες στην «MCH Arena» εκείνη τη στιγμή...

🇸🇪❤️ Midfielder Kristoffer Olsson, who recently fell unwell due to an acute brain illness, helped FC Midtjylland lift the Danish league trophy today...



Moment of the day, no doubt. 🥹✨ pic.twitter.com/lZajsccQFo — EuroFoot (@eurofootcom) May 26, 2024

Το «έλα να δεις» στην πρεμιέρα των Ολυμπιακών Αγώνων

Η ατμόσφαιρα βάρυνε λιγάκι γι' αυτό κλείνοντας θα σας θυμίσουμε ένα από τα πιο... fail περιστατικά της χρονιάς που σιγά-σιγά σβήνει. Ο λόγος φυσικά για το ανεπανάληπτο μπάχαλο που δημιουργήθηκε στο Αργεντινή-Μαρόκο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Μπορεί ένα ματς να συνεχιστεί μετά από δύο ώρες αναμονή, ενώ οι επίσημοι φορείς είχαν γνωστοποιήσει πως το παιχνίδι είχε λήξει; Φυσικά και μπορεί, γιατί αυτό ακριβώς έγινε. Η Αργεντινή ισοφάρισε στο 90+15' (2-2) με τον Μεντίνα, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των φιλάθλων του Μαρόκο που έκαναν... ντου στον αγωνιστικό χώρο με τους ποδοσφαιριστές να καταφεύγουν άρον-άρον προς τα αποδυτήρια. Επικράτησε η απόλυτη ασάφεια, η επίσημη ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων και οι Ομοσπονδίες των δύο χωρών ενημέρωσαν πως η αναμέτρηση έληξε, όμως ο διαιτητής είχε τον τελευταίο λόγο. Εν τέλει, μετά την μεγάλη αναμονή, το γήπεδο άδειασε, οι ομάδες επέστρεψαν στο γήπεδο, το γκολ της Αργεντινής ελέγχθηκε και... ακυρώθηκε για οφσάιντ και το τραγελαφικό ματς έληξε, αυτή τη φορά μία και καλή!

ΥΓ: Last but not least, το απίθανο ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς ο 39χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε μέσα στο 2024 τα 900 γκολ στην καριέρα του και συνεχίζει ακάθεκτος βάζοντας πλώρη για τα 1000!