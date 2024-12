Boxing Day: Οι σερί νίκες της Λίβερπουλ και το ρεκόρ της Τότεναμ

Η Boxing Day έρχεται, με Λίβερπουλ και Τότεναμ να τρέχουν κορυφαία σερί, τη Γιουνάιτεντ να σκοράρει και να δέχεται γκολ και τη Σίτι να ψάχνει διέξοδο στην κρίση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πιο διάσημη αγωνιστική που έρχεται, είναι εδώ!

Η Λίβερπουλ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της και ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη Λέστερ. Οι Reds προέρχονται από 7 διαδοχικές νίκες στην Boxing Day, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία τους και η κορυφαία αυτή τη στιγμή στις 4 πρώτες κατηγορίες στο Νησί. Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη, έχουν πετύχει μόλις 1 νίκη στις 10 προηγούμενες τέτοιες αγωνιστικές, κερδίζοντας τη Μάντσεστερ Σίτι το 2018.

Η Λίβερπουλ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της και ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη Λέστερ. Οι Reds προέρχονται από 7 διαδοχικές νίκες στην Boxing Day, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία τους και η κορυφαία αυτή τη στιγμή στις 4 πρώτες κατηγορίες στο Νησί. Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη, έχουν πετύχει μόλις 1 νίκη στις 10 προηγούμενες τέτοιες αγωνιστικές, κερδίζοντας τη Μάντσεστερ Σίτι το 2018.

Τα σερί για τους γηπεδούχους δεν σταματάνε εκεί, καθώς η ομάδα του Άρνε Σλοτ τρέχει αήττητο σερί 21 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις (με 18 νίκες), επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 2021. Εκείνο το σερί έσπαγε σε δύο σεζόν. Σε μία και μόνο χρονιά, μιλάμε για την κορυφαία της επίδοση από το 1989 (τότε έφτασε στα 24 ματς). Στα 9 προηγούμενα παιχνίδια, μάλιστα, οι «κόκκινοι» πέτυχαν 2+ γκολ, κάτι που για τελευταία φορά είχαν κάνει τον Δεκέμβριο του 2011. Σε ενισχυμένη απόδοση 2.60 βρίσκουμε τον άσο με χάντικαπ -3 για τη Λίβερπουλ.

The first player in Premier League HISTORY to reach 10+ goals and assists before Christmas, take a bow Mo Salah! 🏹🔥 pic.twitter.com/mFi6lbEY2b — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 23, 2024

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν και πολύ καλά για τη Λέστερ, παρά την αλλαγή προπονητή, με τις «αλεπούδες» να χάνουν τα 2 τελευταία τους παιχνίδια με σκορ 4-0 (από τη Νιούκαστλ) και 3-0 (από τη Γουλβς). Η τελευταία φορά που ηττήθηκαν σε 3 σερί ματς με παθητικό 3+ τερμάτων ήταν το Νοέμβριο του 1958. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Σε απόδοση 1.61 ο άσος σε συνδυασμό με Over 3,5. Τέλος, κανένας παίκτης δεν έχει μοιράσει περισσότερες αίστ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ στην Boxing Day. Ο Αιγύπτιος έχει 4 και το να δώσει τουλάχιστον μία ασίστ τώρα πληρώνει 2.35.

Μόνο νίκες στην Boxing Day η Σίτι

Η κρίση στη Μάντσεστερ Σίτι καλά κρατεί και η ομάδα του Γκουαρδιόλα θα προσπαθήσει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί στην Boxing Day. Απέναντί της θα βρίσκεται η Έβερτον, που έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 22 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στην Premier League, χάνοντας τα 12 από τα 13 πιο πρόσφατα. Το αρνητικό σερί των «ζαχαρωτών» στο Etihad έχει φτάσει στα 13 παιχνίδια, ενώ η 26 η Δεκεμβρίου αποδεικνύεται καλή μέρα για τους Citizens, που έχουν κερδίσει τα 6 από τα 7 τελευταία ματς (εξαίρεση η ήττα από τη Λέστερ με 2-1 το 2018). Από τη στιγμή, μάλιστα, που επέστρεψαν στην Premier League το 2002 έχουν κερδίσει και τα 7 ματς που έδωσαν τη συγκεκριμένη μέρα με συνολικό σκορ 24-7. Στο 1.35 προσφέρεται ο άσος.





Είναι μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει το σερί για τους γηπεδούχους, που έχουν χάσει τα 9 από τα 12 τελευταία παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις. Τόσα είχαν χάσει στα αμέσως 112 προηγούμενα… Το αρνητικό ρεκόρ στην καριέρα του Γκουαρδιόλα είναι οι 12 ήττες σε μία σεζόν το 2019-20. Επίσης, από τις αρχές του Νοεμβρίου, η Σίτι έχει πάρει τους λιγότερους πόντους από κάθε άλλη ομάδα στην Premier League (4), ενώ έχει δεχθεί 2+ γκολ στα 7 από τα 8 τελευταία παιχνίδια της… Ήρθε η ώρα να πανηγυρίσει και πάλι;

9 - Manchester City have lost 9 of their last 12 games in all competitions (W1 D2). The last time other selected clubs had a run of 9 defeats in 12 games:



Chelsea - 25/05/2023

Tottenham - 26/12/1997

Arsenal - 23/03/1977

Man Utd - 16/12/1961

Liverpool - 23/01/1954



Unprecedented. pic.twitter.com/6Ls5Zw6poF — OptaJoe (@OptaJoe) December 21, 2024

Το κορυφαίο σερί από το 1913 η Τότεναμ

Η εντυπωσιακή φέτος Νότιγχαμ Φόρεστ φιλοξενεί την απρόβλεπτη Τότεναμ, η οποία ηττήθηκε για τελευταία φορά στην Boxing Day το 2003 (0-2 από την Πόρτσμουθ). Αυτό το σερί είναι το 2 ο καλύτερο στην ιστορία της κατηγορίας μετά από εκείνο της Άστον Βίλα (20 ματς χωρίς ήττα το διάστημα 1980 – 1913). Μετράει, μάλιστα, 6 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι στην Premier League. Θα φτάσει σε ακόμα μία; Στο 2.75 προσφέρεται το διπλό.



Από εκεί και πέρα, καμία άλλη ομάδα στην κατηγορία δεν έχει περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων από την Τότεναμ φέτος (19). Οι Spurs, μάλιστα, είναι επίσης η ομάδα με τα περισσότερα γκολ στα πρώτα 15’ (9), έχοντας πετύχει τουλάχιστον 2 γκολ σε αυτό το διάστημα στα 2 από τα 3 τελευταία τους παιχνίδια (2- 0 με την Τσέλσι στο 11’, 3-0 τη Σαουθάμπτον στο 14’)! Στο 3.10 βρίσκουμε το διπλό στο πρώτο ημίχρονο, στο 5.00 να σκοράρει η Τότεναμ μέχρι το 15’.

3.6 - Tottenham’s Premier League matches under Ange Postecoglou have seen an average of 3.6 goals scored per game. Among those to take charge of 50+ games in the competition, this is the highest goals per game rate for any manager. Frenzy. pic.twitter.com/VX1VZInKQ6 — OptaJoe (@OptaJoe) December 22, 2024



Τέλος, οι Κρις Γουντ και Σον έχουν πετύχει από 4 γκολ στην Boxing Day. Από τους παίκτες που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Premier League κανένας δεν έχει πετύχει περισσότερα. Αν συνδυάσουμε τις αγορές να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Γουντ και ο Σον με τη νέα εμπειρία Build A Bet για πιο γρήγορο και εύκολο παιχνίδι, τότε η απόδοση προκύπτει στο 5.75.

Εντυπωσιακό σερί η Νιούκαστλ

Η Νιούκαστλ τρέχει εντυπωσιακή αήττητο εντός έδρας σερί στην Premier League κόντρα στην Άστον Βίλα, από την οποία ηττήθηκε για τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2005 (0-2), Έχει, μάλιστα, κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο St James& Park, με συνολικό σκορ 10-1. Οι Villagers, επίσης, έχουν χάσει και τα 3 τελευταία χρόνια στην Boxing Day, δεχόμενοι 3+ γκολ σε κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια. Αυτή η επίδοση είναι η χειρότερή τους από το 1936. Συν ότι έχουν χάσει και στις 4 προηγούμενες εξόδους τους στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το χειρότερό τους από τον Μάιο του 2016. Ο άσος πληρώνει 1.90.

🤝 Newcastle 1-1 Villa

❌ Newcastle 3-1 Villa

🤝 Newcastle 0-0 Villa

❌ Newcastle 2-0 Villa

❌ Newcastle 6-0 Villa

❌ Newcastle 2-1 Villa

🤝 Newcastle 1-1 Villa

❌ Newcastle 1-0 Villa

❌ Newcastle 1-0 Villa

🤝 Newcastle 1-1 Villa

🤝 Newcastle 1-1 Villa

🤝 Newcastle 1-1 Villa

❌… pic.twitter.com/Om8Z07NHFI — Aston Villa Statto (@AVFCStatto) December 23, 2024

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από διαδοχικές νίκες με σκορ 4-0 (επί των Λέστερ και Ίπσουιτς) και ποτέ στην ιστορία τους δεν έχουν πετύχει 3 σερί νίκες, σκοράροντας 4+ γκολ. Θα τα καταφέρουν αυτή τη φορά; Στο 2.37 προσφέρεται το Over 3,5, ενώ στο 2.55 ο συνδυασμός του 1 με το Over 2,5.

bwin Quick Hits

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δοκιμάζεται στην έδρα της Γουλβς αυτή τη φορά και η παράδοση είναι με το μέρος της, καθώς έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (έχασε με 0-1 τον Ιανουάριο του 2022 στο Μάντσεστερ). Στο 1.95 βρίσκουμε το διπλό. Από εκεί και πέρα, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν σκοράρει στα 29 από τα 30 τελευταία τους ματς για την Boxing Day (μοναδική εξαίρεση το 0-2 από τη Στόουκ το 2015). Την ίδια στιγμή, όμως, δεν έχουν κρατήσει το μηδέν ούτε μία φορά στα 10 τελευταία ματς την ίδια ημέρα, επίδοση που αποτελεί και αρνητικό ρεκόρ συλλόγου. Στο 1.57 το G/G.

Το νικηφόρο σερί της Τσέλσι μπορεί να σταμάτησε στο 0-0 με την Έβερτον, αλλά δεν έχει χάσει κανένα από τα 19 τελευταία εντός έδρας ματς με τη Φούλαμ, την οποία θα αντιμετωπίσει τώρα. Η προηγούμενη ήττα της στο πρωτάθλημα σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 1979 (0-2). Οι «μπλε» τρέχουν αήττητο σερί 9 αγώνων στην Premier League, στην κορυφαία τους επίδοση από τον Μάρτιο του 2021, χάνοντας φέτος μόνο από Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ. Στο 1.47 τιμάται ο άσος, ενώ σε ενισχυμένη απόδοση 2.25 ο άσος από το πρώτο ημίχρονο.

2 - Chelsea are the first team to spend Christmas Day in the top-two having been as low as 10th on December 25 the previous year since Chelsea themselves in 2015-16 (15th) and 2016-17 (1st), winning the league that season. Omen. pic.twitter.com/B1jXv54mID — OptaJoe (@OptaJoe) December 25, 2024

Το εντυπωσιακό αήττητο σερί της Μπόρνμουθ εντός έδρας για την Boxing Day κρατάει από το 2023. Την ίδια στιγμή, η Κρίσταλ Πάλας έχει χάσει και τα 3 τελευταία της παιχνίδια την ίδια αγωνιστική και, μάλιστα, με το ίδιο σκορ: 3-0. Είναι η χειρότερη επίδοσή της από το 1953. Στο 1.90 προσφέρεται ο άσος, ενώ στο 15.50 το ακριβές σκορ 3-0.

Η Γουέστ Χαμ δεν έχει χάσει κανένα από τα 5 τελευταία ματς στην έδρα της Σαουθάμπτον, για την οποία θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο ο Γιούριτς, αλλά και τα 3 τελευταία έληξαν ισόπαλα. Τα «σφυριά», μάλιστα, έχουν μείνει στην ισοπαλία στα 4 από τα 6 πιο πρόσφατα παιχνίδια μακριά από το γήπεδό τους για την Boxing Day. Θα συνεχιστεί το σερί; Η ισοπαλία πληρώνει 3.60.

Το εντυπωσιακό αήττητο σερί της Σέλτικ στα ματς με τη Μάδεργουελ έχει φτάσει στα 32 ματς σε όλες τις διοργανώσεις (τελευταία ήττα με 1-2 τον Δεκέμβριο του 2015). Οι Κέλτες εντυπωσιάζουν φέτος και μπροστά στο κοινό τους κάνουν την κορυφαία επίδοση από το 2007, έχοντας φτάσει στα 24 ματς χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Τέλος, έχουν κερδίσει και τα 11 τελευταία ματς για την Boxing Day και θα δώσουν το πρώτο ματς αυτή τη μέρα στο γήπεδό τους μετά το 2010. Στο 1.85 η απόδοση στον άσο με χάντικαπ -1. Κάθε ένα από τα 3 τελευταία ματς της Αμπερντίν για την Boxing Day έληξε με δικήτης νίκη με το ίδιο σκορ: 2-1. Τώρα, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κιλμάρνοκ. Σε απόδοση 5.00 βρίσκουμε το διπλό σε συνδυασμό με G/G, ενώ στο 10.00 το ακριβές σκορ 1-2. Τέλος, το G/G πληρώνει 1.75.

Αυτό θα είναι το 5ο ματς ανάμεσα σε Σεντ Μίρεν και Ρέιντζερς για την Boxing Day, με τους Gers να κερδίζουν και τα 4 προηγούμενα με συνολικό σκορ 9-1. Κρατάμε και την εντυπωσιακή παράδοση των φιλοξενούμενων, που δεν χάνουν για 25 ματς (με 23 νίκες) στο ζευγάρι, τη στιγμή που έχουν χάσει μόλις 1 από τα 16 προηγούμενα παιχνίδια τη συγκεκριμένη μέρα στο πρωτάθλημα (0-1 από τη Μάδεργουελ το 2002). Στο 1.38 προσφέρεται το διπλό, ενώ σε ενισχυμένη απόδοση 2.10 να κερδίσει η Ρέιντζερς από το πρώτο ημίχρονο.

Η Νόριτς υποδέχεται τη Μίλγουολ, κόντρα στην οποία έχει εντυπωσιακή παράδοση, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 20 τελευταία εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Η τελευταία της ήττα χρονολογείται το 1968 (0-3)! Αν θέλει να συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί, θα πρέπει να βάλει τέλος στην κακή παράδοση που έχει τα τελευταία χρόνια για την Boxing Day, μετρώντας 5 διαδοχικές ήττες και σκοράροντας μόλις 1 γκολ. Βέβαια, μπορεί να νιώθει αισιοδοξία, καθώς οι 2 από τις 3 τελευταίες νίκες της στις 26 Δεκεμβρίου ήρθαν με αντίπαλο τη Μίλγουολ (2-0 το 2009, 6-1 το 2014). Στο 2.10 βρίσκουμε τον άσο.

Η Όξφορντ μετράει 3 σερί εντός έδρας νίκες για την Boxing Day και τώρα υποδέχεται την Κάρντιφ, που έχει κερδίσει μόλις 2 από τα 13 τελευταία της ματς για το πρωτάθλημα τη συγκεκριμένη μέρα, με την αμέσως προηγούμενη νίκη της να σημειώνεται το 2012 (2-1 την Κρίσταλ Πάλας). Θα συνεχιστούν τα σερί; Στο 2.65 ο άσος.

Η μοναδική νίκη της Χαλ στα 6 τελευταία της παιχνίδια για την Boxing Day ήρθε κόντρα στην Πρέστον το 2018. Τα 2 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς, μάλιστα, ισόπαλα με σκορ 0-0, με τη Χαλ να κρατάει το μηδέν και στα 4 προηγούμενα. Με τη νέα εμπειρία Build A Bet, που κάνει το παιχνίδι πιο γρήγορο και εύκολο παίρνουμε απόδοση 3.80, αν συνδυάσουμε τις εξής αγορές: Χ2, Χ ημίχορονο Under 2,5 γκολ.

Το σερί της ΚΠΡ για την Boxing Day δεν είναι καθόλου καλό, καθώς έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 10 τελευταία της παιχνίδια τη συγκεκριμένη αγωνιστική. Δεν κατάφερε, μάλιστα, καν να σκοράρει στα 4 πιο πρόσφατα από αυτά. Τώρα, υποδέχεται τη Σουόνσι, που ναι μεν τρέχει το δικό της αρνητικό σερί με 5 ήττες στα 6 τελευταία ματς στις 26 Δεκεμβρίου, αλλά η μοναδική της νίκη σε αυτό το διάστημα σημειώθηκε επί της ΚΠΡ με 2-0 το 2020. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Σε απόδοση 1.87 τιμάται η διπλή ευκαιρία Χ2.

Τρομερή παράδοση εντός έδρας με αντίπαλο τη Γουέστ Μπρομ έχει η Ντέρμπι, χάνοντας μόλις 1 από τα 31 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (0-1 τον Αύγουστο του 2023) για το πρωτάθλημα! Κρατάμε και το ότι στα μεταξύ τους παιχνίδια η Ντέρμπι δεν έχει ηττηθεί σε καμία από τις 3 τελευταίες περιπτώσεις για την Boxing Day. Ο άσος πληρώνει 2.50.

Δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά η Μπλάκμπερν την Boxing Day, κερδίζοντας μόλις 1 από τα 14 προηγούμενα παιχνίδια της τη συγκεκριμένη μέρα (2-0 τη Ρότσντεϊλ το 2017). Η Σάντερλαντ, από την άλλη, έχει κερδίσει τα 3 από τα 4 τελευταία της ματς

τη συγκεκριμένη μέρα. Στο 2.37 προσφέρεται το διπλό.

Εντυπωσιακό σερί με αντίπαλο την Μπάρνσλεϊ τρέχει η Μπόλτον, που δεν έχει χάσει κανένα από τα 17 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Η τελευταία ήττα των γηπεδούχων, μάλιστα, την Boxing Day σημειώθηκε το 2017 (0-2) από τη Μίντλεσμπρο). Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη; Στο 2.00 ο άσος.

Η Χάντερσφιλντ έχει πετύχει 3 διαδοχικές νίκες στην Boxing Day και κόντρα στη Στόκπορτ, που έχει κερδίσει μόλις σε 1 από τις 16 προηγούμενες εξόδους της τη συγκεκριμένη μέρα, θα ψάξει το καλύτερό της σερί από το 1924. Θα τα καταφέρει; Στο 2.10 βρίσκουμε τον άσο.

Η τελευταία εντός έδρας ήττα της Ρέντινγκ την Boxing Day σημειώθηκε το 2003 (από τη Γουίμπλεντον). Θα συνεχίσει το εξαιρετικό σερί και με αντίπαλο τη Νορθάμπτον; Ο άσος πληρώνει 1.78.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Ρέξαμ στα 10 τελευταία της παιχνίδια για την Boxing Day (0-2 από τη Ρότσντεϊλ το 2007), τη στιγμή που η Μπλάκπουλ έχει χάσει τα 5 από τα 6 δικά της ματς τη συγκεκριμένη μέρα. Δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 6 πιο πρόσφατα μετά το 1-0 επί της Χάρτπουλ το 2016. Θα συνεχιστούν τα σερί; Στο 2.20 βρίσκουμε τον άσο.

Το αρνητικό σερί της Κρου Αλεξάντρα στην Boxing Day έχει φτάσει στις 3 ήττες, οι οποίες όλες ήρθαν με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. Θα συνεχιστούν οι αρνητικές επιδόσεις και στην έδρα της Τσέλτεναμ; Σε απόδοση 2.65 προσφέρεται ο άσος.

Η Τσέστερφιλντ έχει πετύχει 4 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα για την Boxing Day. Θα συνεχίσει το εξαιρετικό σερί και κόντρα στη Φλίτγουντ; Το διπλό κυμαίνεται στο 2.60.

Η Μίλτον Κινς Ντονς μετράει 4 διαδοχικές νίκες την Boxing Day, κάνοντας την κορυφαία της επίθεση από το 2011. Θα κερδίσει και τη Νοτς Κάουντι; Σε απόδοση 2.30 ο άσος.

Οι Τρανμίρ Ρόβερς έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία ματς την Boxing Day. Αν κερδίσουν και την Άκρινγκτον Στάλνεϊ θα κάνουν το κορυφαίο σερί στην ιστορία τους τη συγκεκριμένη μέρα. Θα τα καταφέρουν; Στο 2.37 προσφέρεται ο άσος.

Η Γουόλσολ έχει κερδίσει τα 5 από τα 6 τελευταία εντός έδρας ματς με αντίπαλοτους Ντονκάστερ Ρόβερς για το πρωτάθλημα, σκοράροντας κατά μέσο όρο 2,5 γκολ σε αυτό το σερί. Θα το συνεχίσει; Στο 2.20 ο άσος.

Advertorial



*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ